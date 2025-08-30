Ordenaron reforzar la vigilancia de Jair Bolsonaro en su prisión domiciliaria

El documento judicial dictaminó "inspecciones en el interior y el maletero de todos sus vehículos". También se pidió prestar atención al exterior de la casa.

Acusado de un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, enfrenta una pena de 40 años.

Un juez brasileño ordenó este sábado nuevas medidas para reforzar la vigilancia del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. Se encuentra bajo arresto domiciliario desde principios de agosto y a pocos días de la fase final de su juicio por un presunto intento de golpe de Estado.

En un documento judicial al que accedió la agencia AFP, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes dictaminó "inspecciones en el interior y el maletero de todos los vehículos que salgan de la residencia" de Bolsonaro, ubicada en un complejo residencial de lujo en Brasilia . El magistrado también ordenó la vigilancia de "el área exterior de la residencia (...) adyacente a las viviendas vecinas".

De Moraes justificó esa medida por la solicitud de la administración penitenciaria de Brasilia, según la cual hay "puntos ciegos" no visibles desde la fachada de la residencia , lo que representaría un "riesgo" de fuga.

Esta semana la Policía Federal solicitó autorización para vigilar el interior de la vivienda del expresidente, pero la Fiscalía se opuso. Mientras, de Moraes, que preside el juicio en el Supremo Tribunal Federal, ya había reforzado las medidas de vigilancia, ordenando una presencia policial permanente frente a la residencia desde el 4 de agosto.

Acusado de conspirar para mantenerse en el poder de forma autoritaria tras perder las elecciones de 2022 ante su sucesor Luiz Inácio Lula da Silva, el exjefe de Estado de extrema derecha se enfrenta a aproximadamente 40 años de prisión.

La fase final de este juicio se iniciará el martes próximo, con las deliberaciones de los jueces del supremo para decidir si condenan o absuelven al exjefe de Estado (2019-2022) y a siete de sus antiguos colaboradores.

