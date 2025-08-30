Perfecto para mayores de 65 años: el entrenamiento más efectivo para reducir el riesgo de caídas

A medida que envejecemos, es probable que la falta de entrenamiento traiga problemas de salud físicos o mentales que avancen más rápidamente mientras más sedentaria se desarrolle la vida adulta. Por eso, es importante conocer ejercicios que pueden ayudar a combatir esta situación.
Normalmente, se recomienda a adultos mayores realizar actividad física de bajo impacto para no poner en riesgo huesos, músculos y articulaciones, sobre todo caderas y rodillas. Caminar ligeramente o trotar es una buena opción para comenzar, pero existe un ejercicio que es más completo: el tai chi.
Un problema frecuente y peligroso en la vejez es el riesgo de caídas, debido a la pérdida progresiva del equilibrio. En la vejez, las caídas pueden significar fracturas o lesiones muy graves que después resultan difíciles de rehabilitar. Según el Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud (ICNS), el ejercicio puede prevenir la pérdida de equilibrio y el tai chi es altamente recomendado para eso.
Esta disciplina no sólo fortalece el equilibrio, sino que mejora la propiocepción y potencia la fuerza muscular en las extremidades inferiores, factores esenciales para prevenir tropiezos o caídas. Además, su accesibilidad la hace perfecta para personas mayores o con movilidad reducida en comparación a otros ejercicios de alto impacto.
También, muestra otra ventaja con respecto a los métodos de entrenamiento tradicionales: tiene un carácter meditativo que ayuda a reducir la ansiedad y aumenta la concentración en el momento presente, lo que favorece una mejor coordinación de los movimientos.
