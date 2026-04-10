Por qué el regreso a la Tierra es la etapa más peligrosa de la misión Artemis 2

La nave Orión deberá soportar velocidades de 40.000 km/h, temperaturas cercanas a los 2.700 °C y un apagón de comunicaciones durante el descenso.

La misión culminará con un amerizaje controlado en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

Artemis II está por regresar a la Tierra . Tras completar un sobrevuelo alrededor de la Luna con tripulación a bordo por primera vez en 52 años, la nave iniciará un descenso que concentra los mayores riesgos de todo el viaje.

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Aunque solo dura unos pocos minutos, el tramo final pone a prueba a los cuatro astronautas y exige una precisión milimétrica : Orión deberá ingresar a la atmósfera con el ángulo exacto , soportar temperaturas cercanas a los 2.700°C y velocidades superiores a los 40.000 km/h .

La misión de la NASA culminará con un amerizaje controlado en el océano Pacífico , frente a la costa de San Diego . A continuación, conocé los detalles.

El regreso de Artemis II es el tramo más peligroso de toda la misión y todo comienza antes de tocar la atmósfera. La nave debe desprenderse de su módulo de servicio para dejar expuesto el escudo térmico , una pieza clave que será la única barrera para proteger a la tripulación .

Luego, los motores de control orientan la cápsula para iniciar el descenso con un ángulo extremadamente preciso: alrededor de -5,8° respecto del horizonte.

Ese número no es un detalle menor. Si el vehículo entra demasiado inclinado, la fricción con el aire generará una carga térmica y estructural que podría desintegrarla. Si es demasiado bajo, puede "rebotar" sobre la atmósfera y quedar perdida en el espacio.

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Superado ese punto, comienza el reingreso. Orión se mete en la atmósfera a más de 40.000 km/h, lo que genera un fenómeno de plasma incandescente a su alrededor. En ese momento, la temperatura externa ronda los 2.700 °C y la nave queda envuelta en una especie de “bola de fuego”.

Durante varios minutos, además, se interrumpen las comunicaciones, dejando a la tripulación sin contacto con el control terrestre.

El escudo térmico ahora es el protagonista. Está compuesto por una estructura de titanio recubierta con 186 bloques de material ablativo (Avcoat), diseñados para desgastarse de forma controlada y disipar el calor.

Sin embargo, el antecedente de Artemis I, donde se detectaron desprendimientos de material, obligó a la NASA a revisar el sistema. Para esta misión, se ajustó el perfil de reingreso, optando por una trayectoria más directa que reduce el tiempo de exposición al calor, pero exige mayor precisión.

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Una vez que la cápsula logra atravesar la fase más caliente y recupera comunicaciones, comienza la desaceleración. A unos 7.600 metros de altura, se libera la cubierta frontal y se despliega un primer conjunto de paracaídas piloto.

Más abajo, cerca de los 2.900 metros, entran en acción los tres paracaídas principales, que reducen la velocidad de más de 500 km/h a 27 km/h antes del impacto con el agua.

El amerizaje también implica riesgos. La cápsula puede caer en distintas posiciones (vertical, invertida o lateral), por lo que cuenta con airbags inflables para estabilizarse.

“Los tres hitos principales son: ver los tres paracaídas, confirmar que la cápsula es segura para aproximarse y comprobar que la escotilla pueda abrirse”, explicó Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis, en una rueda de prensa.

Una vez recuperados, los astronautas serán trasladador al buque USS John P. Murtha para controles médicos.

rescate artemis 1 Rescate de Artemis I, en el océano Pacífico, frente a la costa de Baja California, México, el 11 de diciembre de 2022. Mario Tama vía AP Archivo

Cuáles son las precauciones de la NASA para esta etapa

Antes del regreso, la tripulación realizó simulaciones. Una de ellas consistió en ensayar cómo protegerse ante una tormenta solar, utilizando los materiales disponibles dentro de la cápsula para improvisar un refugio contra la radiación.

También llevaron a cabo pruebas de pilotaje manual, en las que debieron orientar la nave sin depender completamente de los sistemas automáticos.

En paralelo, repasaron todos los procedimientos de reingreso y amerizaje, incluyendo escenarios de falla. Esto abarca desde problemas en el control hasta inconvenientes con el equipamiento interno.

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En tierra, el operativo es igualmente complejo. La agencia desplegó un procedimiento conjunto con la Marina de Estados Unidos que incluye buques, helicópteros, buzos especializados y aviones de apoyo listos para actuar ante cualquier eventualidad.

Se contemplan escenarios de amerizaje fuera de la zona prevista, dentro de una amplia franja del océano Pacífico.

Además, los equipos deben evaluar posibles riesgos al acercarse, como la presencia de sustancias peligrosas (por ejemplo, amoníaco del sistema de enfriamiento), condiciones del mar o restos estructurales.

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A qué hora y dónde ver la llegada a la Tierra de Artemis 2

El regreso está previsto para este viernes 10 de abril. El amerizaje de la cápsula se espera a las 21:07 (hora de Argentina), frente a la costa de San Diego, en el océano Pacífico.

Minutos antes se producirá el ingreso a la atmósfera, que marca el inicio de la fase más intensa del descenso. Desde ese punto, la secuencia completa (la desaceleración, el apagón de comunicaciones y el despliegue de paracaídas) se desarrolla en minutos.

Para seguir la misión en tiempo real, hay varias opciones. La primera es AROW, el sitio web de la NASA, donde se publica información actualizada minuto a minuto. También se puede acceder desde la app oficial de la agencia o a través de su canal de YouTube.

Los especialistas recomiendan conectarse al menos una hora antes de lo previsto, ya que la cobertura incluirá el seguimiento de las maniobras finales, informes y comentarios de profesionales que explicarán cada etapa.