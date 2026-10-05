Quién es Eduarda Campopiano, la diputada estatal más votada en San Pablo y que tildó de "caníbales" a los pueblos indígenas + Agregar ámbito en









Con 23 años y un rápido ascenso de su carrera impulsada por las redes sociales, la polémica dirigente del Partido Liberal arrasó en los comicios legislativos paulistas.

La candidata del Partido Liberal festejó un triunfo histórico en San Pablo tras superar los 1,8 millones de votos. Instagram: Eduarda Campopiano

Las elecciones presidenciales y legislativas en Brasil dejaron un importante impacto político en el estado de San Pablo. Eduarda Campopiano se convirtió en la candidata a diputada más votada del estado, aunque la alegría del triunfo quedó opacada casi de inmediato por la reaparición de polémicas declaraciones en las cuales celebró la llegada de los colonizadores.

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El escándalo estalló a partir de una serie de recortes difundidos por el medio Folha de São Paulo sobre su paso por el podcast RedCast. En esa emisión, Campopiano justificó el proceso colonial manifestando que los pueblos originarios incurrían en prácticas de canibalismo e infanticidio.

"¡Gloria a Dios que colonizaron! ¡Gloria a Dios que llegó la extrema derecha y les dijo: 'Chicos, hacer sacrificios y comerse el brazo del hermano no está bien, enterrar niños vivos'".

Instagram: Eduarda Campopiano Elecciones en Brasil 2026: resultados de la primera vuelta Este domingo, alrededor de 160 millones de brasileros se acercaron a las urnas para elegir al próximo presidente del país. En una jornada electoral masiva, además de la fórmula presidencial, se votó gobernador en 26 estados, la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Con el 100% de los sufragios escrutados en las elecciones para presidente de Brasil 2026, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) ganó la primera vuelta al obtener el 47,03% de los votos. Segundo quedó el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, representante del Partido de los Trabajadores (PT), quien alcanzó el 45,16%.

Debido a que ningún candidato logró superar el piso del 50% más uno de los sufragios necesarios para consagrarse de manera directa, ambos dirigentes deberán medirse en balotaje el próximo domingo 25 de octubre para definir quién asumirá el Poder Ejecutivo. Eduarda Campopiano, la diputada estatal de San Pablo más votada A sus 23 años, la postulación de Campopiano por el espacio que encabeza Flávio Bolsonaro terminó en una histórica jornada electoral. Cosechó 1.824.466 de votos y destronó al dirigente del Partido de los Trabajadores Eduardo Suplicy (614.527 sufragios), triplicando su marca con el 93,53% de las mesas procesadas. Instagram: Eduarda Campopiano Nacida en Campinas, armó toda su popularidad desde las redes sociales militando un discurso abiertamente antifeminista. Se define como la "enemiga de las feministas", sostiene sin tapujos que el "femicidio" no existe y pide que los agravantes por fuerza física apliquen para cualquier víctima. En 2024 había entrado como concejala en la ciudad costera de Praia Grande con solo 3.583 votos, y ahora, en menos de dos años, dio el salto directo a la legislatura paulista.

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