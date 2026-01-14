J.D. Vance recibe a representantes de Dinamarca mientras crece la presencia militar en Groenlandia + Seguir en









El vicepresidente de EEUU recibirá a representantes diplomáticos de ambos países en la Casa Blanca. Mientras, crece la tensión por intenciones de la administración Trump de tomar el territorio.

El vicepresidente de EEUU J.D Vance recibe este miércoles en la Casa Blanca a representantes de Dinamarca y Groenlandia, a la espera de encontrar una vía diplomática a las demandas sobre el territorio. Mientras, autoridades danesas aseguraron que crece la presencia militar en la isla a fin de garantizar "una logística y entorno listos".

Una comitiva con los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt respectivamente, visitará las instalaciones de la Casa Blanca con motivo de desescalar la crisis y encontrar una vía diplomática para satisfacer las demandas estadounidenses.

"El objetivo final es encontrar algún tipo de acuerdo, o llegar a un acuerdo que satisfaga esa necesidad, o al menos calmar lo suficiente la retórica de Donald Trump", dijo a Reuters el director de investigación de política ártica y oceánica en el Instituto Fridtjof Nansen Andreas Osthagen.

Donald Trump Groenlandia Dinamarca está enviando refuerzos militares a Groenlandia para garantizar que la logística y el entorno "estén listos". A su vez, agregó que "esta es la reunión más importante en la historia moderna de Groenlandia". Junto a Dinamarca, las gestiones de ambos territorios afirman que la isla no está en venta, que las amenazas de fuerza son imprudentes y que las preocupaciones de seguridad deben resolverse entre los aliados.

Los dirigentes groenlandeses parecen estar cambiando su enfoque diplomático: si bien hasta hace poco enfatizaban en que el camino de Groenlandia era la independencia, ahora se ven más en la unidad con Dinamarca. "No es momento de jugar con nuestro derecho a la autodeterminación cuando otro país habla de apoderarse de nosotros", sostuvo el primer ministro Jens-Frederik Nielsen hoy al diario groenlandés Sermitsiaq. "Eso no significa que no deseemos algo en el futuro. Pero acá y ahora somos parte del reino y estamos con él. Eso es crucial en esta grave situación", agregó mientras Motzfeldt tenía un mensaje similar: "Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy: como parte del Reino de Dinamarca". Groenlandia, con mayor control militar Por otro lado, la isla se encuentra con mayor presencia militar en medio de la escalada de intenciones estadounidenses. "Seguiremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también nos centraremos más, dentro de la OTAN, en más ejercicios y una mayor presencia de la OTAN en el Ártico", añadió el viceministro danés Troels Lund Poulsen. Así, Dinamarca está enviando refuerzos militares a Groenlandia, agregó la emisora pública danesa DR. Estos refuerzos incluyen personal y equipo para apoyar la presencia permanente, con el fin de garantizar que la logística y el entorno estén listos para dar cabida a cualquier fuerza importante en el futuro.