Reino Unido: crecen los rumores sobre la abdicación de Isabel II

La monarca, de 96 años y con casi 70 años al frente de la jefatura de Estado británica, debió cancelar varios compromisos desde octubre pasado cuando empeoraron sus problemas de movilidad. Pero ninguno de la magnitud del inicio del año legislativo.

El medio The Dail Beast citó al experto en monarquía británica Robert Hardman, autor de la biografía autorizada de Isabel II, quien consideró que si bien "su ausencia en la apertura del Parlamento no es inédita, la resolución de su ausencia -el uso de la Ley de Regencia- sí lo es".

Duncan Larcombe, exredactor de la realeza en The Sun, agregó que "a pesar de todos los desmentidos del Palacio, creo que Carlos será realmente instalado oficialmente en algún tipo de capacidad de regencia dentro de un año".

Príncipe Carlos discurso del trono El príncipe Carlos sentado al lado de la corona de su madre, la reina Isabel II. Foto: CNN

Si bien no hay dudas de que los problemas de salud de la reina no son más que de movilidad, los expertos señalan que Isabel II no tendrá muchas opciones para demorar la abdicación en favor del príncipe Carlos si no puede cumplir con sus tareas fundamentales de jefa de Estado.

Reino Unido espera expectante el "jubileo de platino" a comienzos de junio cuando se celebrarán los 70 años del reinado de Isabel II, el más largo en la historia de la monarquía británica.

La última vez que Isabel II apareció en público fue el 29 de marzo, durante el servicio de acción de gracias por su difunto marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.