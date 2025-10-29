Donald Trump espera reunirse con Kim Jong-un "en un futuro no muy lejano" y minimizó el ataque de Pyongyang

Trump habló de la cercanía que mantiene con Kim Jong-un y bajó el tono de los ataques de hace una semana.

"En algún momento me reuniré con él. El calendario está muy apretado", se sinceró el republicano.

El presidente de EEUU, Donald Trump , afirmó este miércoles que podría reunirse "en un futuro no muy lejano" con el líder de Corea del Norte , Kim Jong Un. A la vez, minimizó los lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang a pocas horas de su llegada a Corea del Sur .

"En algún momento me reuniré con él. El calendario está muy apretado", dijo tras mostrarse abierto a un encuentro en Corea del Sur en el marco de su viaje.

Así, reiteró que ambos tienen "más que una relación": " Tenemos un buen entendimiento de cada uno . Nos reunimos, hablamos numerosas veces", destacó y señaló que "en algún momento" habrá contactos. "Creo que les gustaría, a mí me gustaría", apuntó.

El mandatario estadounidense ya indicó el lunes que "le encantaría" mantener una reunión con el líder de Corea del Norte y abrió incluso la puerta a extender su gira oficial en Asia para poder encajar este encuentro. "Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur", esgrimió.

MISILES-COREA-DEL-NORTE Se trató de un lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance contra Corea del Sur el miércoles pasado. Reuters

La Casa Blanca reiteró que Trump continúa abierto al diálogo con Corea del Norte "sin condiciones previas", mientras que Kim manifestó su disposición a conversar con Washington si EEUU abandona su exigencia de desnuclearización completa.

Trump y Kim se reunieron en tres ocasiones: la primera en Singapur en junio de 2018, la segunda en Hanoi en febrero de 2019 y la última en la aldea fronteriza de Panmunjom, en junio de ese mismo año.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos de corto alcance a días de la gira de Donald Trump por Asia

Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance contra Corea del Sur este miércoles, a pocos días de la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en suelo surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) informó en un comunicado que sus sistemas detectaron múltiples lanzamientos a primera hora del miércoles, disparados desde una zona cercana a la capital norcoreana, Pionyang, en dirección noreste.

"Nuestro Ejército incrementó las tareas de vigilancia de cara a posibles lanzamientos adicionales y mantiene una postura de firme preparación, al tiempo que comparte la información relevante con EEUU y Japón", manifestaron.