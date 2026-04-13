Rusia retiró casi todo su personal de la central nuclear iraní Bushehr

Rosatom evacuó a cientos de trabajadores en medio de la escalada en Irán. Solo quedan equipos mínimos en la planta.

Rusia evacuó a casi todo su personal de la central nuclear de Bushehr.

Rusia evacuó a casi todo su personal de la central nuclear iraní de Bushehr tras una serie de operativos que incluyeron la salida de otros 198 trabajadores , en un contexto de creciente tensión por la guerra en Medio Oriente y riesgos en torno a la seguridad de la instalación.

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La empresa estatal rusa Rosatom confirmó que el sábado retiró a 198 empleados adicionales de la central , como parte de un plan de evacuación iniciado a fines de febrero, cuando comenzó el conflicto en la región.

Posteriormente, el lunes se concretó una nueva salida de 108 personas , lo que dejó en la planta solo a un grupo reducido de unos 20 trabajadores, entre directivos y responsables de equipos, en lo que fue definido como la “rotación final”.

Las evacuaciones se realizaron en un contexto de creciente preocupación por la seguridad del complejo nuclear . Según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , un miembro del personal de protección física murió tras ser alcanzado por un fragmento de proyectil.

Además, se reportaron daños en uno de los edificios del recinto a causa de ondas de choque y escombros, lo que elevó el nivel de alerta en torno a la central.

El director de Rosatom, Alexei Likhachev, sostuvo que los acontecimientos en las cercanías de la planta se desarrollan “de acuerdo con el peor de los escenarios”.

Coordinación con Moscú

Rosatom informó que la situación fue comunicada al presidente ruso, Vladímir Putin, en medio del monitoreo constante de los riesgos asociados a la instalación nuclear.

El trabajador fallecido, según precisó Likhachev, era de nacionalidad iraní, lo que refleja el impacto directo del conflicto en el personal local.

La central de Bushehr, construida y operada con asistencia rusa, es una de las instalaciones nucleares más relevantes de Irán. La decisión de evacuar a casi todo el personal extranjero evidencia el nivel de riesgo que enfrenta la planta en el actual contexto bélico.

Mientras continúan las evacuaciones y se mantiene un equipo mínimo en el lugar, la situación sigue bajo seguimiento internacional por las posibles consecuencias de seguridad que podría implicar cualquier incidente en una instalación de este tipo.