Rusia: la Duma aprobó por unanimidad la anexión de regiones de Ucrania

El viernes pasado, el presidente ruso Vladímir Putin firmó en el Kremlin un acuerdo para la anexión de los cuatro territorios ucranianos, junto a representantes prorrusos de estas regiones.

Ucrania respondió pidiendo un proceso de adhesión acelerada a la OTAN y dijo que no va a negociar con Rusia mientras Putin esté en el poder.

Los cuatro territorios crean un espacio terrestre clave, ya que une Rusia con la península de Crimea, que fue anexada por Moscú en 2014, que podría empujar el conflicto a otro nivel, con el riesgo de una conflagración nuclear tras las recurrentes amenazas del mandatario ruso en este sentido.

En conjunto, estas cinco regiones suman cerca de un 20% del territorio ucraniano, pero las fuerzas rusas no tienen un control completo sobre Jersón o en Zaporiyia, y el Kremlin todavía no ha confirmado qué áreas de las regiones han sido anexadas.

El Kremlin "consultará" a la población para establecer las fronteras de las regiones anexadas, dijo a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. Las regiones de Donetsk y Lugansk se anexaron en su totalidad después de que Moscú reconociera la soberanía de los regímenes separatistas prorrusos a fines de febrero, justo antes del asalto ruso a Ucrania.

Según el grupo de reflexión estadounidense ISW (Institute for the Study of War), Moscú controla el 72% de la superficie de la región de Zaporiyia. Además cerca del 88% de Jersón y su capital homónima están bajo ocupación rusa, según la misma fuente.