Se estrelló un avión militar en Colombia: al menos ocho muertos y decenas de heridos

Se trata de un Hércules C-130, que se precipitó en la localidad de Putumayo poco después de haber despegado. El alcalde local confirmó el número de fallecidos, aunque podrían ser más.

Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se estrelló este lunes poco después de despegar en la localidad de Putumayo con un saldo de al menos ocho muertos y decenas de heridos.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez , informó que la aeronave se accidentó cuando cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís. Precisó que se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada.

Según indicó, el avión se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo.

"Se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de estos y de las víctimas fatales se informará oportunamente", afirmó el funcionario de la administración de Gustavo Petro.

No obstante, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina , especificó que hasta el momento se reportaron ocho víctimas fatales.

Hércules Colombia Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, similar al que se accidentó.

Sánchez, en tanto, descartó que la nave haya sido víctima de un ataque por parte de "actores ilegales". "Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", señaló.

Por último, el ministro expresó su solidaridad con las familias de cada uno de nuestros militares y policías, y hemos activado todos los protocolos de acompañamiento y apoyo en este difícil momento.

"A toda Colombia, gracias por la solidaridad y el manejo responsable de la información. En memoria de nuestros héroes y heroínas, continuamos cumpliendo la misión, a pesar del dolor y la adversidad", finalizó en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FuerzaAereaCol/status/2036135172156891157&partner=&hide_thread=false Declaraciones del señor General Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la @FuerzaAereaCol, sobre el accidente de la aeronave C-130 Hércules de hoy 23 de marzo del 2026 en Puerto Leguízamo Putumayo. pic.twitter.com/P48VyDS0oV — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026

Por su parte, el comandante de la FAC Carlos Silva Rueda señaló el siniestro fue protagonizado por un Hércules C-130 que transportaba soldados del Ejército y que, tras el hecho, intervino personal de la Armada

Silva Rueda confirmó que viajaban a bordo 114 pasajeros y 11 tripulantes.

El mensaje del presidente Gustavo Petro

En tanto, el presidente Petro reportó en su cuenta de X que hay "83 militares jóvenes vivos hasta ahora" y que fue el pueblo del Putumayo "quienes los salvaron de la muerte".

"Pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo las distancia hasta el avion Hércules accidentado para salvar los hijos de otras madre y padres", sostuvo el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2036170420391649682&partner=&hide_thread=false 83 militares jóvenes vivos hasta ahora, es el pueblo del Putumayo quienes los salvaron de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Asimismo, agradeció "a los y las soldadas que estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa, me arrodilló ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas.. es la vida la prioridad de la sociedad y del estado".

Por último, aseguró esperar que "la médica gerente del hospital militar responda al máximo de capacidad. Para quienes no se puedan transportar deben llegar los hospitales de guerra que compré, transportables y médicos y médicas deben llegar al lugar incluído el hospital de guerra movible que le entregué a Bogotá y no sé dónde está".