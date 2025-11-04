Murió el obrero rescatado del derrumbe en una torre medieval del centro de Roma







El trabajador había permanecido atrapado durante más de once horas bajo los escombros de la Torre dei Conti, una construcción del siglo XIII situada a metros del Coliseo.

El obrero fue trasladado de urgencia al hospital Umberto I, pero no logró sobrevivir.

Murió Octay Stroici, un obrero de 66 años que había sido rescatado con vida tras el derrumbe en Roma de una parte de la Torre dei Conti, una joya medieval del siglo XIII. Estuvo sepultado por más de once horas, y falleció en el hospital a causa de las graves heridas sufridas en el accidente.

El colapso se produjo durante trabajos de restauración en el edificio, ubicado a pocos metros del Coliseo y los Foros Imperiales, en una de las zonas más turísticas de la capital italiana. Tras el derrumbe, cuatro operarios quedaron atrapados, lo que motivó un amplio operativo de rescate con la participación de tres dotaciones de bomberos, dos grúas y unidades especializadas en estructuras históricas.

Stroici fue el último en ser liberado, luego de un procedimiento que se extendió durante toda la noche. De acuerdo con fuentes del Hospital Umberto I, el hombre sufrió un paro cardíaco mientras era trasladado en ambulancia. Aunque fue reanimado y estabilizado, falleció horas después en terapia intensiva.

“Se realizaron maniobras de reanimación durante más de una hora, pero no fue posible restablecer la actividad cardíaca”, informaron desde el centro médico romano.

Cómo fue el incidente El derrumbe ocurrió cerca de las 11.20 hora local, en la plaza Corrado Ricci, una intersección muy transitada por visitantes y locales. Testigos relataron que una densa nube de polvo cubrió la avenida y que el ruido del colapso fue tan fuerte que algunos creyeron que se trataba de una explosión. Afortunadamente, las vallas de obra impidieron que los escombros alcanzaran directamente a los peatones.

Pero la tensión no terminó ahí. Una segunda caída parcial dentro de la torre se produjo poco después del mediodía, lo que llevó a los equipos de emergencia a ampliar el perímetro de seguridad por temor a un derrumbe total. Los bomberos y la policía cerraron el tránsito en los accesos a Via Cavour y los Foros Imperiales, mientras continuaban los trabajos de rescate. Un símbolo medieval golpeado por la historia La Torre dei Conti, conocida también como Torre del Conde, fue erigida en 1216 por orden del Papa Inocencio III como residencia fortificada para su familia, los Conti di Segni. Considerada una de las torres medievales más altas de Roma, fue testigo de terremotos, reconstrucciones y reformas que marcaron su historia a lo largo de los siglos. Tras un sismo en 1349, la estructura quedó en ruinas y permaneció abandonada durante casi tres siglos, hasta que fue restaurada en 1620. Posteriormente volvió a sufrir daños con los movimientos sísmicos de 1630 y 1644, y hacia fines del siglo XVII fue reforzada con contrafuertes bajo el pontificado de Alejandro VIII. Con la apertura de la Via Cavour y la Via dei Fori Imperiali, ya en el siglo XX, la torre quedó aislada de los edificios circundantes, convertida en un testimonio solitario del pasado medieval de Roma.

