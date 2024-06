Tailandia se convirtió en el tercer país Asiático en legalizar el matrimonio igualitario

Principalmente, el proyecto cambia las referencias a "hombres", "mujeres", "esposos" y "esposas" en la ley sobre el matrimonio para reemplazarlos por términos neutros. Además, la ley también le otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las heterosexuales en materia de adopción y herencia.

Aunque, en contrapartida, algunos activistas de la comunidad LGTBI+ denuncian que esta ley no es suficiente. En su análisis, la misma no incluye a las personas trans y no binarias, que carecen del derecho a cambiar su identidad en sus documentos oficiales.

PM_Srettha_Thavisin_2023_(cropped).jpg Srettha Thavisin asumió como Primer Ministro en agosto del 2023. Wikipedia creative commons

Tunyawaj Kamolwongwat, legislador de la formación progresista Partido Avanzar y activista a favor de la diversidad, declaró a los periodistas antes de la votación que esta reforma es "una victoria del pueblo". El primer ministro Srettha Thavisin, quién ascendió al poder en agosto del 2023, tiene previsto recibir en su residencia a los impulsores del proyecto para celebrar su aprobación.

El matrimonio igualitario en el mundo

Tras la votación del martes, Tailandia se convirtió en el tercer país asiático - y el primero en la región del sudeste asiático- en aprobar el matrimonio igualitario. Taiwán y Nepal fueron sus antecesores en la región en los años 2019 y 2023 respectivamente.

En el mundo, Países Bajos fue el primer territorio en legalizar el matrimonio igualitario en el año 2010. Desde allí, un total de 40 países otorgaron el derecho al casamiento para personas del mismo sexo.

En la región asiática, la lista está compuesta por Taiwán, Nepal y el reciente Tailandia. Por su parte, en Europa está habilitado el matrimonio igualitario en 24 países.

Por su parte, en la región latinoamericana fue Argentina el primer país en legislar sobre este asunto en 2010. Mientras tanto, en África, Sudáfrica es la única nación que reconoce el derecho al matrimonio para personas del mismo sexo.