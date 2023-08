Tensión internacional por un golpe de Estado en Gabón: derrocaron a la familia Bongo tras 55 años

Ali Bongo, que sucedió a su padre en 2009, fue puesto en arresto domiciliario, "rodeado de su familia y sus médicos", anunciaron los militares en la televisión estatal. Uno de sus hijos, Noureddin Bongo Valentin, fue detenido por "alta traición".

También fueron detenidos altos funcionarios del régimen, consejeros de la presidencia y los dos principales responsables del todopoderoso Partido Democrático Gabonés (PDG).

Gabon crisis_ Military officers say they have taken power (1).mp4