Tragedia de Año Nuevo en Suiza: ya son 24 los muertos identificados en el incendio del club de esquí

Luego de las primeras ocho víctimas mortales identificadas, se sumaron otros 16 muertos confirmados. Entre ellos, figuran menores de edad y extranjeros.

Los cuerpos de 24 personas fueron identificados tras el mortal incendio en un bar de Crans-Montana en Suiza la noche del Año Nuevo. La policía local indicó que entre ellas figuran menores de edad y extranjeros.

Una foto y un video evidenciaron que las llamas comenzaron cuando bengalas adheridas a botellas alcanzaron los paneles acústicos del techo del local, ubicado en un sótano. Este tipo de paneles, fabricados con plásticos altamente inflamables, se encendieron con rapidez ante el contacto con chispas y partículas calientes.

Tragedia en Suiza: identificaron a 24 personas fallecidas Las autoridades del cantón de Valais, donde ocurrió la tragedia que dejó 40 muertos y 119 heridos, señalaron que se identificó a 16 nuevas víctimas, a saber: cuatro mujeres y seis hombres suizos de 14 a 31 años, dos italianos de 16 años, un francés de 39 años, una persona con doble nacionalidad italiana y emiratí de 16 años, un rumano de 18 años y un turco de 18 años. Este número se suma a la identificación de ocho suizos, por lo que ya son 24 las personas con identidad confirmada.

suiza año nuevo Las instalaciones del bar incendiado no habían sido sometidas a ninguna inspección de seguridad anual desde 2019, según funcionarios. El bar no había pasado seis años de controles de seguridad Las instalaciones del bar incendiado no habían sido sometidas a ninguna inspección de seguridad anual desde 2019, según informó este martes el alcalde de la estación de esquí de Crans-Montana.

"Lo sentimos profundamente. No teníamos ninguna indicación de que no se hubieran realizado los controles", informó a la prensa el funcionario Nicolas Feraud y añadió que los bares de la ciudad deben someterse a este tipo de inspecciones cada año, citó Reuters.

Los fiscales consideraron que el incendio probablemente fue causado por velas encendidas que encendieron el techo del sótano del bar, cubierto con un material de espuma utilizado para insonorizar. Feraud afirmó que el bar "Le Constellation" había pasado su última inspección en 2019 y que la espuma insonorizada se consideró aceptable en ese momento, por lo que no se requirió una alarma contra incendios debido al tamaño del local. "Nunca se realizó ningún control sobre esta espuma insonorizante. Nuestros agentes de seguridad no lo consideraron necesario", sostuvo y agregó que la ley no obliga a las autoridades a verificar dichos materiales, pero "los tribunales tendrán que determinar si esto debería haberse hecho de todas formas".