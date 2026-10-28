The New York Times, lapidario con Donald Trump: llamó a los estadounidenses a "castigarlo en las urnas"

A una semana de las elecciones de medio término, el diario sostuvo que el presidente fracasó y advirtió sobre el avance de tendencias autoritarias en Estados Unidos.

El consejo editorial de The New York Times cuestionó el liderazgo de Donald Trump y reclamó que los votantes evalúen su gestión en las urnas.

El consejo editorial de The New York Times lanzó una dura crítica contra Donald Trump y llamó a los estadounidenses a expresar su rechazo en las próximas elecciones de medio término. En un editorial publicado a una semana de los comicios, el influyente periódico afirmó que el presidente fracasó en su gestión y debe rendir cuentas en las urnas , y apuntó contra el Partido Republicano por acompañar sus políticas.

" Trump ha fracasado y debe rendir cuentas ", sentenció el consejo editorial del diario neoyorquino en su análisis sobre el escenario político estadounidense. El pronunciamiento instó a los ciudadanos a aprovechar la próxima votación para manifestar su descontento con el rumbo del país y abrir una nueva etapa política.

"Donald Trump dominó la política estadounidense durante más de diez años y el Partido Republicano ha sido su cómplice en la degradación de los ideales del país", afirmó el consejo editorial, que cuestionó tanto el liderazgo del mandatario como el papel de su partido en los últimos años.

En ese marco, el periódico planteó que los comicios representan una oportunidad para que los votantes expresen su rechazo. "La próxima semana, el pueblo estadounidense tendrá la oportunidad de hacer oír su voz. Si lo hace, podrá ofrecer un atisbo del final de Trump y del comienzo de algo más luminoso", agregó.

El editorial también puso el foco en las consecuencias que podría tener un avance del Partido Demócrata en el Congreso y en los gobiernos locales. Según el consejo editorial, un resultado favorable a la oposición enviaría una señal política que trascendería las fronteras estadounidenses.

El periódico publicó su editorial a una semana de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

"Si los demócratas conquistan el Congreso y más gobiernos locales de los que controlan actualmente, eso le dirá al mundo que Trump no representa a muchos estadounidenses", sostuvo el diario, al destacar el peso institucional de una eventual modificación en la correlación de fuerzas políticas.

La publicación consideró, además, que ese escenario demostraría la posibilidad de revertir tendencias autoritarias. En esa línea, afirmó que "un país que comenzaba a deslizarse hacia la autocracia puede volver a la normalidad, como ocurrió en Hungría".

La referencia a Hungría funcionó como parte de la advertencia del consejo editorial sobre los riesgos que, a su entender, enfrenta el sistema político estadounidense. El texto vinculó el resultado electoral con la posibilidad de recuperar una dinámica institucional que considere más cercana a la normalidad democrática.

El consejo editorial advirtió sobre el avance de tendencias autoritarias y mencionó el caso de Hungría como referencia.

Una definición institucional antes de las elecciones

El pronunciamiento se conoció en la recta final de una campaña marcada por la disputa entre republicanos y demócratas por el control del Congreso estadounidense. Las elecciones de medio término serán una instancia clave para medir el respaldo político al Gobierno de Trump y determinar el equilibrio de fuerzas en el Poder Legislativo.

El editorial representa la postura institucional del consejo editorial de The New York Times, que mantiene una función diferenciada de la redacción encargada de la cobertura informativa cotidiana del periódico.

Con su mensaje, el diario buscó instalar una lectura política de los comicios: la votación no solo definirá la representación legislativa y el poder de los partidos, sino que también ofrecerá una señal sobre el respaldo social al rumbo impulsado por Trump.