La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura por parte de EEUU en Venezuela + Seguir en









EEUU compartió la primera foto del mandatario tras su captura. Se lo ve con los ojos tapados y ropa deportiva, en medio de un complejo operativo de seguridad para trasladarlo a Nueva York, donde será juzgado por una serie de cargos que lo vinculan a la actividad narco.

Maduro se ve acústicamente aislado y con los ojos tapados.

EEUU compartió la primera imagen del presidente de Venezuela Nicolás Maduro luego de haber sido capturado esta madrugada mientras dormía, en medio de una avanzada militar. En la foto se lo ve con los ojos tapados, acústicamente aislado y con un conjunto de ropa deportiva.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La administración de Donald Trump autorizó para la madrugada de este sábado una intervención que derivó en ataques a las principales instalaciones militares de Venezuela y la captura de Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura A menos de 12 horas del hecho, el republicano compartió la imagen en su cuenta de Truth Social. En la foto se ve a Maduro con un conjunto de ropa deportiva color gris y portando una botella de agua. También cuenta con los ojos tapados y las orejas aisladas, para imposibilitar que pueda oír y ver.

Trump informó en su publicación que Maduro se encontraba a bordo del buque de asalto anfibio "USS Iwo Jima". La postal confirma el operativo de captura y el traslado del venezolano bajo estrictas medidas de seguridad.

primera foto maduro capturado Maduro usa ropa deportiva color gris y cuenta con los ojos tapados y las orejas aisladas, para imposibilitar que pueda oír y ver. Captura (Truth Social) EEUU confirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron imputados: "Pronto enfrentarán la ira de la justicia" La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Entre los cargos de los que se los acusan se encuentran "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", afirmó Bondi, en la misma línea que el secretario de Estado, Marco Rubio, quien previamente había confirmado que el líder del régimen venezolano iba a ser juzgado en territorio norteamericano. Anteriormente, el senador de Utah, Mike Lee, aseguró haber hablado con Rubio y detalló que el mismo le informó "que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto".