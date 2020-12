Trump evalúa indultar a sus hijos y allegados antes de dejar el cargo

El New York Times informó por primera vez sobre las discusiones y dijo que Trump había hablado sobre la posibilidad de otorgar indultos preventivos para sus tres hijos mayores, Eric y Donald Jr., y la asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump. También se mencionó a su yerno, Jared Kushner y al abogado Rudy Giuliani.

El periódico informó que Trump había hablado con Giuliani sobre perdonarlo la semana pasada.

Esta información se conoce una semana después de que Trump concediera el perdón presidencial a su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien fue inculpado de mentir al FBI. Desde entonces la prensa estadounidense comenzó a especular sobre si el jefe de Estado indultaría a más personas.

Por otra parte, el Departamento de Justicia está investigando una trama de sobornos, que incluía donaciones de campaña, para lograr un indulto presidencial, según un documento judicial.

El texto, en el que se discute la legalidad de registrar comunicaciones y dispositivos electrónicos particulares, entre ellos los de abogados, tiene muchas tachaduras y toda la información que permite identificar a individuos está oculta.

Pero se refiere a “una trama secreta” para presionar a “funcionarios de alto rango de la Casa Blanca” para lograr “un indulto o un aplazamiento de condena” para una persona a la que no se nombra.

El plan, investigado al menos desde agosto, incluía al parecer a miembros de grupos de presión, abogados, un adinerado donante en campañas políticas y una persona que está en prisión y espera lograr la ayuda presidencial.

No indica, sin embargo, cuándo tuvieron lugar esos intentos de soborno y, en las partes que no han sido tachadas, no se hace referencia al presidente Donald Trump ni a su campaña.