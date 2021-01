Pelosi habló con un jefe militar para "bloquear el botón nuclear" de Donald Trump

Por su parte, el portavoz de Milley emitió un comunicado en el cual confirmó el llamado de la líder demócrata, pero no comentó sobre lo que se dijo durante dicha conversación. Lo único que se limitó a decir fue que Milley había "respondido a sus preguntas sobre la cadena de comando nuclear".

El diálogo se da en medio de una situación tensa en los Estados Unidos, con Trump negándose a reconocer la derrota en contra del demócrata Joe Biden y llegando al punto de asegurar que no estará presente en la entrega del mandato el próximo 20 de enero, algo que genera enojo en los diferentes políticos de todo el país.

"La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa", prosiguió, prometiendo que el Congreso tomará "medidas" si Trump "no deja el cargo de manera inminente y voluntaria" o si el vicepresidente Mike Pence no inicia el proceso que permite al gabinete remover al presidente. Con esto en mente, se sabe que ya fueron redactados los artículos para un eventual juicio político, pero aún no han sido presentados.

Sin embargo, el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, rechazó un eventual juicio político contra Trump, diciendo que "solo dividirá más" al país.

McCarthy, uno de los legisladores leales a Trump más poderosos, dijo en un comunicado que contactó el viernes al presidente electo Biden para "hablar con él sobre cómo debemos trabajar juntos para calmar los ánimos y unir al país para resolver los retos de Estados Unidos".