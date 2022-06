Twitter planea una votación de accionistas sobre la venta a Elon Musk

musk tw.jpg Twitter y Elon Musk. BBC

Twitter sigue compartiendo información con Musk. Parte de los datos componen la denominada "manguera", un conjunto que comprende todos los tuits de la plataforma analizados por diferentes parámetros, como los dispositivos de los usuarios o los perfiles de las cuentas que publican tuits, según personas conocedoras del asunto.

La red social vende los datos a empresas de monitorización de medios sociales como parte de su negocio de licencias, pero tiene previsto proporcionárselos a Musk de forma gratuita como parte del intercambio de información, aseguraron las fuentes.

elon-musk-is-taking-a-break-from-twitter-again_2pfc.1200.webp Elon Musk.

La "manguera" no contiene información confidencial, como los datos personales de los usuarios que no son públicos o la frecuencia con la que verifican sus cuentas. En tanto, no estaba claro cuánta información confidencial sobre su base de usuarios compartirá Twitter con Musk. The Washington Post fue el primero en informar sobre el intercambio de la "manguera". Mientras que en portavoz de Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente financiero de Twitter, Ned Segal, expresó en una reunión de empleados que la empresa prevé celebrar una votación de los accionistas sobre el acuerdo con Musk a finales de julio o principios de agosto.