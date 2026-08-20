Un joven de 24 años se encontraba mejorando su currículum al momento de notarlo. El hecho se trató de un intento de sabotear un programa de código abierto en el sitio de intercambio de código GitHub.

Un estudiante universitario del estado de Texas, EEUU , denunció un intento de pirateo informático a través del uso de Inteligencia Artificial (IA) . El hecho quedó vinculado a una agencia de seguridad de Reino Unido que se comunicó con el joven una vez que el hecho fue descubierto.

Se trata de Sinan Can Demir (24), quien se encontraba mejorando su currículum la última semana de julio, cuando detectó la presencia de un agente de inteligencia artificial liberado por un laboratorio del gobierno británico.

Todo comenzó cuando el joven, que estudia informática de la Universidad de Texas en Dallas , se topó con un intento de sabotear un programa de código abierto en el sitio de intercambio de código GitHub.

Cuando publicó una advertencia en la página del programa, otros dos usuarios intervinieron para insistir en que no había nada malo y compartieron explicaciones. Sin embargo, Demir se mantuvo firme y el intento de sabotaje fracasó.

Pero luego de que este joven turco de 24 años creyera que identificó a un hacker, el Instituto Británico de Seguridad de la IA (AISI) se puso en contacto con él para informarle de que, en realidad, había estado lidiando con un agente autónomo de inteligencia artificial que se había descontrolado.

Luego de que este joven turco de 24 años creyera que identificó a un hacker, el Instituto Británico de Seguridad de la IA (AISI) se puso en contacto con él.

"De hecho, pensé que era un humano porque claramente me estaba mintiendo. No creí que una IA pudiera ser capaz de mentir a desarrolladores reales", declaró Demir a Reuters. Cinco expertos en ciberseguridad y seguridad de la IA consultados por la agencia afirmaron que la historia de Demir era inquietante porque el tipo de ataque informático que descubrió, denominado ataque a la cadena de suministro, puede tener consecuencias de gran alcance.

También señalaron que el intento del agente de IA de desacreditar públicamente a Demir mediante la creación de una conversación entre varias personas a su alrededor demostraba que los modelos de IA eran capaces de realizar esfuerzos sofisticados para engañar y persuadir a los humanos.

La nueva generación de mascotas virtuales: cómo funciona Sweekar, el Tamagotchi con Inteligencia Artificial

¿Viviste la era Tamagotchi? Los famosos compañeros vuelven, pero renovados. Ahora, incorporan Inteligencia Artificial. Conocé a Sweekar: una mascota virtual desarrollada por la startup Takway AI que combina una dinámica de crianza similar a la del clásico juguete japonés con robótica, memoria y modelos generativos. El dispositivo tiene forma de huevo, pantalla y está diseñado para crecer físicamente. Sí, crece de verdad.

El proyecto se presentó durante el CES 2026, la feria tecnológica más importante del mundo, y actualmente se encuentra en campaña de financiación. A diferencia de las mascotas virtuales originales, Sweekar no se limita a responder a comandos: puede reconocer la voz de su dueño, recordar actividades y momentos compartidos y formar su personalidad a partir del dueño. Takway asegura que el objetivo es convertir la relación con la mascota en una experiencia física y sostenida en el tiempo.