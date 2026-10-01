Un pasajero israelí del vuelo de Flydubai contó cómo un programa de TV lo preparó para enfrentar el peligro en el avión + Agregar ámbito en









Se trata de Yaniv Hayun, de 50 años, quien viajaba junto a su esposa y sus hijas. Al aterrizar, fue recibido como un héroe después de que él y otros tres pasajeros israelíes lograran reducir al copiloto del vuelo FZ1073 que comenzó apuñalando a dos colegas.

El hombre viajaba con su familia y, cuando llegaron al aeropuerto Ben Gurion, relató que la conmoción se originó luego de que una mujer alertara sobre un apuñalamiento. Times of India

Un pasajero de Israel, a bordo del vuelo de Flydubai donde un piloto atacó a sus compañeros, aseguró que supo cómo manejarse en medio del incidente gracias a un programa de televisión. El hombre ayudó a evitar que la nave, con más de 170 personas a bordo, se estrellara y pudo reducir al agresor junto a otros tres pasajeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Yaniv Hayun, de 50 años, quien fue recibido en su país como un héroe después de que él y otros tres pasajeros israelíes lograran reducir al copiloto del vuelo FZ1073, que había apuñalado al capitán Smit Machchhar (39), antes de accionar el mando de dirección del avión para enderezarlo.

Hayun afirmó que sabía cómo estabilizar un avión en picada después de ver un programa de televisión sobre accidentes aéreos. Una segunda tripulación a bordo ayudó a aterrizar el avión sin problemas en Arabia Saudita.

Un pasajero del vuelo de Flydubai supo qué hacer gracias a un programa de televisión Dueño de una empresa de bombeo de aguas residuales, Hayun viajaba con su esposa y sus dos hijas. Tras llegar procedente de Arabia Saudí al aeropuerto Ben Gurion de Israel, el hombre describió cómo se desarrolló el drama a bordo: "Supimos que hubo un ataque porque una mujer gritó '¡apuñalamiento!' y el avión tembló. En ese momento corrí a la cabina y el avión se precipitó en picado".

Hayun afirmó que sabía cómo estabilizar un avión en picada después de ver un programa de televisión sobre accidentes aéreos. Redes El pasajero también le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien lo recibió en el aeropuerto, que el piloto apuñalado probablemente logró abrir la puerta de la cabina antes de desplomarse. "Uno (piloto) estaba en el suelo y otro a los mandos, y otra persona vino conmigo. Agarré al agresor, lo estrangulé y lo saqué", le expresó el hombre al mandatario.





Según Hayun, con la camisa aún manchada de sangre por la pelea, él y algunas personas más redujeron al copiloto y luego regresó para accionar el control de dirección no tripulado del avión. Al ser consultado sobre cómo supo qué hacer, respondió que "ve el programa 'Investigación de accidentes aéreos'". Quién es Smit Machchhar, el piloto indio atacado en el vuelo de Flydubai La conmoción a bordo del avión de Flydubai, iniciada a raíz de que un piloto atacara al resto de sus colegas, terminó con uno de ellos herido de gravedad. Se trata de Smit Machchhar (39), piloto de la empresa desde 2022, quien estaba al mando del vuelo FZ1073 y fue hospitalizado tras ser apuñalado. Su nombre comenzó a conocerse después del incidente, pero Machchhar ya tenía una extensa trayectoria en la aviación comercial. Según su perfil profesional y una entrevista que brindó en 2025, llegó a acumular cerca de 9.750 horas de vuelo durante sus 15 años de carrera. Machchhar nació en Mumbai, India, y, curiosamente, la aviación no estaba entre sus planes originales. Después de terminar el colegio comenzó a estudiar ingeniería textil con la intención de continuar con el negocio familiar. Más tarde cursó estudios de management en el Welingkar Institute of Management, también en Mumbai. Fue durante esa etapa, con 19 años, que asistió a un seminario sobre aviación y descubrió su interés por pilotear. Poco después comenzó su formación en Nueva Zelanda y en 2011 ingresó a SpiceJet, una de las principales aerolíneas de su país. Allí permaneció durante 11 años y llegó a ocupar el cargo de Line Training Captain, una función que incluía entrenar y evaluar a otros pilotos.

Temas Israel

accidente

Avión