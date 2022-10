Los líderes de la UE se pelean por la respuesta a la crisis energética

Europa crisis energética.jpg

Por su parte, el canciller austriaco, Karl Nehammer, dijo que cualquier tope de precios debe concebirse y aplicarse de forma que apoye a los proveedores de energía. "Las negociaciones están en marcha. Y serán intensas porque (...) es nuestro objetivo apoyar (...) a los proveedores de energía con ello, para que el suministro de gas no disminuya", afirmó.

En tanto, el primer ministro checo, Petr Fiala, mencionó de forma específica la limitación de los precios del gas utilizado para la producción de electricidad, mientras que el letón Krisjanis Karins aseguró que un tope sería "magnífico" si el bloque pudiera seguir garantizando el suministro de los productores.

Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, expresó que el debate entre los líderes debería conducir a un acuerdo cuando se reúnan los días 20 y 21 de octubre. "La crisis energética es un reto muy importante que tenemos que abordar", apuntó el funcionario, quien añadió que espera avanzar en las conversaciones sobre la reducción de la demanda, la garantía de los suministros y la bajada de los precios. "Espero dar pasos en la dirección correcta", aclaró.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, criticó a Alemania por lo que considera un gasto desmesurado de €200.000 millones (u$s196.000 millones) en subvenciones para proteger a los consumidores y las empresas de la subida de los costes energéticos.

"En el Consejo Europeo habrá un debate muy intenso sobre este asunto", adelantó Morawiecki. "Los italianos no podrían hacerlo, los franceses no podrían hacerlo, los polacos no podrían hacerlo, pero ellos sí pueden". "Si eso es un trato igualitario, justo y equitativo del principio del mercado común de la Unión Europea, lo siento mucho, pero hay algo que no entiendo", comentó.

Sin embargo, el belga Alexander De Croo no estuvo de acuerdo y justificó que los grandes paquetes de ayuda nacionales son necesarios en ausencia de una acción paneuropea. "No podemos dejar que la gente se enfrente al frío", dijo a los periodistas y añadió: "Pero la verdadera solución es que actuemos juntos en el mercado y entonces esos grandes paquetes de ayuda (nacionales) ya no serán necesarios".

Los líderes también debatirán en Praga la prestación de más apoyo financiero y militar a Ucrania. En ese marco, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, aseguró que es importante que todas las naciones europeas, incluidas las que no pertenecen al bloque, se solidaricen con Ucrania frente a la hostilidad rusa.

(1 dólar = 1,0199 euros)

Por Jason Hovet, Sabine Siebold y Robert Muller.-