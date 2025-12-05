Otras cuatro aerolíneas internacionales suspendieron sus operaciones en Venezuela

La situación tiene lugar luego de que EEUU declarara que el espacio aéreo venezolano "debe considerarse cerrado". Las compañías son de Bolivia, Colombia y Panamá.

Las compañías colombianas Wingo y Satena , la panameña Copa Airlines y Boliviana de Aviación profundizaron el cuadro de cancelaciones en Venezuela en un contexto marcado por las fricciones con el gobierno de Donald Trump , que sostuvo públicamente que el espacio aéreo venezolano “debe considerarse cerrado” .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las firmas que modificaron su operatoria, Copa Airlines comunicó que extendió hasta el 12 de diciembre la suspensión de sus vuelos desde y hacia Caracas.

La empresa explicó que aguardaba “las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela”, luego de que sus tripulaciones reportaran “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves”, episodio que, según aclaró, “en ningún momento comprometió la seguridad operacional”.

En paralelo, Wingo interrumpió sus servicios de manera preventiva, decisión que también replicó su controlante Copa , mientras que Satena , administrada por el Estado colombiano, justificó su repliegue al señalar que “estas condiciones representan un riesgo para la operación y exigen adoptar medidas preventivas mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región”.

Por su parte, Boliviana de Aviación suspendió el vuelo previsto para este jueves entre el aeropuerto de Viru Viru y Venezuela, con una explicación similar: “La decisión se adopta de manera preventiva, ante reportes de inestabilidad en señales de navegación informadas por otras aerolíneas que operan la ruta, y con el objetivo de mantener nuestros altos estándares de seguridad”.

vuelos venezuela Wingo, Setan, Boliviana de Aviación y Copa Airlines también restringieron sus vuelos a Venezuela. EFE

Contexto político y continuidad de los acuerdos

Mientras las cancelaciones se multiplicaron, Nicolás Maduro insistió en sostener el acuerdo vigente con Estados Unidos para recibir a ciudadanos venezolanos deportados, pese a las crecientes dificultades para mantener la conectividad aérea internacional.

Este conjunto de suspensiones reactivó el debate sobre los márgenes operativos en el país y evidenció la fragilidad del sistema aerocomercial venezolano en un momento de fuerte tensión diplomática.

Restricciones en vuelos hacia Europa

La española Plus Ultra también prorrogó la cancelación de sus servicios entre Madrid y Caracas hasta el 9 de diciembre, luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) recomendara evitar el uso del espacio aéreo de Maiquetía. La compañía aseguró que Maduro dispuso suspender toda actividad vinculada a esa aerolínea en Venezuela como reacción a esas medidas preventivas.

A esta decisión se sumó la venezolana Laser, que interrumpió su ruta Caracas–Madrid hasta el 8 de diciembre por “causa de fuerza mayor”.

Estos movimientos se produjeron mientras Washington y Caracas intercambiaron acusaciones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

Trump lo justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico, y Maduro lo interpretó como un gesto orientado a provocar un cambio de régimen. Ambos confirmaron haber mantenido una conversación telefónica al respecto, aunque sin brindar detalles.

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos recomendó “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a una “situación potencialmente peligrosa”. Tras ese aviso, el Ministerio de Transporte venezolano y el INAC revocaron autorizaciones a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra.

Restricciones aéreas para Venezuela

Este jueves, el aeropuerto de Maiquetía operaba con una oferta mínima: según su programación oficial, solo figuraban 11 vuelos entre partidas y arribos hasta las 23:30 (03:30 GMT).

Entre ellos se incluían conexiones a Curazao y Bogotá, mientras que Conviasa concretó dos servicios hacia Cuba. El vuelo de Boliviana de Aviación hacia Bolivia fue cancelado horas antes.

Ante este escenario, el gobierno colombiano anunció gestiones con Laser, Avior y Turpial para ampliar las rutas disponibles entre ambos países.

La Aerocivil expresó en X que trabaja junto a la Cancillería y esas aerolíneas en “acuerdos para ampliar la oferta de vuelos entre Colombia y Venezuela”, con el objetivo de garantizar mayor conectividad y ofrecer alternativas a los pasajeros.