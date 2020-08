México se acerca a su propio "petrolão" por un caso de coimas

El analista Salvador García Soto consideró que “es muy posible que en los próximos días, semanas y meses, asistamos a este tipo de filtraciones ‘anónimas’ con un cronograma muy bien planeado desde las alturas”.

Según Soto, las bolsas llenas de dinero por hasta 1,5 millones de pesos de entonces (70.000 dólares al tipo de cambio actual), fue “sin duda un movimiento perfectamente calculado, casi “una pieza de relojería”.

Se trataría de sobornos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht para aprobar una reforma energética en 2014.

La vinculación de los legisladores fue hecha por el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, extraditado en julio último desde España, donde fue detenido el 12 de febrero pasado.

La reforma energética permitió privatizar por primera vez desde la expropiación petrolera de 1938 prácticamente todas las ramas del sector y pavimentó el camino para que grandes multinacionales pudieran invertir en proyectos como petroquímica y exploración y producción de petróleo.

Lozoya, que habría recibido 10,5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht, también ha acusado ante la Fiscalía General al presidente Enrique Peña Nieto de haber recibido 4 millones de dólares para su campaña electoral y dos millones de dólares más en sobornos a legisladores.

El ex funcionario asegura que recibió órdenes directas del entonces ministro de Finanzas, Luis Videgaray, el hombre más cercano a Peña Nieto, para entregar esas fuertes sumas de dinero a los legisladores.

Entre los involucrados figura el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, los ex gobernadores de Querétaro (centro) y de

Tamaulipas (noreste), Francisco García, y otros parlamentarios del conservador Partido Acción Nacional (PAN), principal de la oposición al gobierno del presidente Andrés López Obrador.

En el video divulgado por Youtube, se observa a Rafael Caraveo, asistente del entonces senador panista José Luis

Lavalle, y a Guillermo Gutiérrez, secretario particular del gobernador de Querétaro, recibiendo y contando gruesos fajos de billetes de parte de un funcionario de Pemex.

El analista Salvador García Soto asegura que el ex director de Pemex entregó ante la Fiscalía General de la República (FGR) otros videos en los que exhibe a políticos de varios partidos, pero especialmente del PAN, que eran diputados y senadores cuando se aprobaron las reformas promovidas por Peña.

Entre otros, mencionó a senadores Roberto Gil, Ernesto Cordero (ex ministro de Finanzas), Javier Lozano, Salvador Vega y Mariana Gómez del Campo (cuñada del ex presidente Felipe Calderón”.

La FGR señaló que el video dado a conocer no forma parte del expediente abierto sobre Lozoya, libre bajo palabra en un lugar desconocido y convertido en “testigo protegido”. Según algunos expertos, el caso Lozoya podría desatar una suerte de “maxiproceso” que llevaría ante los estrados judiciales a figuras de alto nivel, entre ellos al ex presidente Peña y su ex ministro de Finanzas, así como a algunos ex senadores y diputados.

López Obrador señaló que el video de los sobornos es “bastante fuerte y muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba” antes de su llegada al poder y dijo que no lo había visto antes de ser difundido.