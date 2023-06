Méndez: "Es una pérdida de tiempo que Larreta venga a caminar un distrito del mismo espacio"

Claro, no todo brilla. Y en ese sentido, el jefe comunal aclara que “logramos un cambio rotundo, pero somos conscientes de que falta mucho. Hay gente sin cloacas y estamos encaminados para poder dar una solución. También falta avanzar con más pavimentos y el desarrollo general requiere de una atención y de un empuje”.

Méndez es, en la actualidad, el único jefe comunal que tiene el peronismo no kirchnerista en el Conurbano. Se trata, en concreto, de un alcalde que trabaja en favor de la candidatura nacional de Patricia Bullrich y de Néstor Grindetti en la Provincia a través del liderazgo político del senador bonaerense De la Torre, quien fue uno de los aspirantes a gobernador entre los que la exministra de Seguridad de la Nación debió elegir su representante.

La figura del senador bonaerense llamó la atención de la dirigente nacional por la representación en la primera sección electoral y por lo que, justamente se viene realizando en San Miguel, un distrito que, en materia de seguridad, otros intendentes del país tomaron como modelo.

Sobre esto, Méndez explica que en el distrito “la preocupación por la inseguridad existe, pero no es el tema principal. Los vecinos saben que existe un sistema como ‘Ojos en alerta’ y lo usan bastante. Estamos muy presentes y para nosotros no es una queja”.

El programa al que hace referencia funciona gracias a la participación ciudadana. “La gente nos avisa de la situación de la calle para poder prevenir. Es la frutilla de un sistema de seguridad municipal que empezó hace mucho durante la gestión de Joaquín, quien tras analizar la situación de la seguridad llegó a la conclusión de que, más allá de lo que pueda hacer la bonaerense, que puede estar bien o mal, era necesario crear un sistema local”, sostiene Méndez. Y añade que “San Miguel tiene una Policía municipal que da respuesta inmediata y que está en territorio. Como nos dimos cuenta de que estábamos cerca de los vecinos nos animamos a dar ese paso. Es el último paso de un gran sistema de seguridad. Pero estamos en el Conurbano y siempre hay que mejorar”. Llamó tanto la atención el mecanismo que hoy el distrito lo “exporta” a otros municipios. De Bariloche a Rafaela, pasando por Pinamar, Mendoza y Olavarría.

1.jpg

Periodista: Con este marco de fondo, ¿cuál puede ser el aporte de Joaquín De la Torre desde la Provincia?

Jaime Méndez: Joaquín puede brindar mucho porque conoce como muy pocos lo que es el Conurbano. Y no por pasear sino por hacerse cargo de un distrito que estaba en muy mal estado y llevar adelante políticas públicas que tuvieron muy buenos resultados. Sin duda, es una de las personas que más conoce. Y tiene experiencia y el coraje para tomar decisiones en cualquier de las tantas problemáticas. Desde dónde va a aportar lo suyo lo veremos en caso de que ganen Patricia y Néstor.

P.: ¿Se pueden trasladar estos mecanismos mencionados desde lo municipal a lo provincial?

J. M.: Está claro que es muy necesario un cambio. En los municipios nos hacemos cargo de muchas cosas, pero si no hay decisiones políticas como ahora se hace difícil. Tenemos a niveles preocupantes la venta de drogas y si no combatimos el narcomenudeo vamos a seguir alimentando este cáncer en todo el Conurbano que es una amenaza permanente para nuestros chicos y jóvenes.

P: En línea con lo provincial, ¿su intención es volver a presentarse en las próximas elecciones?

J. M.: Es lo más probable. Estamos con muchas ganas de darle continuidad a proyectos en camino y creemos que quedan unos años para consolidar mucho de lo que venimos haciendo. Pero siempre hasta el último día se analizan posibilidades.

P.: Le tocó vivir ambas realidades. Ser jefe comunal con la Nación y la Provincia alineados y ahora siendo oposición. ¿Cómo es el vínculo con el oficialismo?

J. M.: De 2019 para acá nuestro contacto con la Provincia no existió. No hablo de la llegada o no de obras, que siempre hay un margen discrecional en favor de municipios del mismo espacio. Hablo de un trabajo en conjunto, de articulación, de problemáticas. Más allá de la pandemia, que fue algo que le sacó normalidad al día a día, el diálogo fue poco o nulo. Esperamos contar en los próximos años con un gobierno provincial que sea más cercano.

P.: Bullrich se inclinó por Grindetti para intentar llevar adelante ese rol. ¿Le sorprendió la decisión?

J. M.: Los tres precandidatos tenían sus virtudes y tienen capacidad para aportar algo al esquema de Patricia tanto en campaña como para después de hacerse cargo. Patricia cumplió en elegir entre los tres y es bueno que se trate de un bonaerense. No es algo menor. Para trabajar y transformar la Provincia, hay que conocerla. Néstor tiene experiencia y es bonaerense. Tiene nuestro respeto y acompañamiento. Pero por supuesto que me hubiera gustado que el elegido sea Joaquín.

1.jpg

P.: Su espacio no forma parte de la mesa chica del PRO. Sin embargo, la discusión sobre las candidaturas tiene muy impaciente a los intendentes ya que buscan no tener competencia donde son gobierno. ¿Está abierto a una PASO a nivel local o cree que se debería respetar los territorios de todo Juntos?

J.M.: Lo que se haga tiene que ser fruto de un acuerdo pensado en lo que le conviene a San Miguel, la Provincia y la Nación. Si creemos que nuestro espacio es el apropiado todo debería ser fruto de charlas. Lo que no puede pasar es que se tomen decisiones por conveniencias personales o electorales. Lo que está pasando es que las propuestas que empiezan a llegar no existían hace seis meses y tiene que ver con las especulaciones para ganar.

P.: El otro candidato nacional, Horacio Rodríguez Larreta, le plantó un candidato. ¿Cómo lo tomó?

J. M.: Larreta vino a caminar con algún precandidato por fuera de nuestro acompañamiento. Veremos en qué termina. La verdad es medio un sinsentido. Deberíamos estar más preocupados por vencer a los otros espacios políticos a nivel provincial y nacional y da la impresión que es una pérdida de tiempo que Larreta venga a caminar por los distritos del mismo espacio en un municipio que demostró estar bien encaminado.

P.: ¿Coincide en la idea de incorporar a José Luis Espert o a Juan Schiaretti?

J. M.: Parece ser una especulación política, más bien una reacción a la situación en la que se encuentra la interna.

P.: ¿Y a Milei lo hubiera incorporado?

J. M.: Milei es alguien que, de algún modo, tiene que ayudarnos a mirar qué es lo que le está diciendo la gente. No hay que mirarlo por una amenaza. Me parece que ayuda a mejorar nuestra propuesta. Por algo genera lo que genera. Si lo negamos y lo vemos como un fantasma, nos va a ir peor. Hay que entender lo que está viendo la gente y si la gente está harta de los políticos tradicionales, por algo es.