Grave: Justicia de Córdoba, paralizada por ciberataque

“Personal especializado se encuentra trabajando con el fin de normalizar la situación”, indicó el Poder Judicial en un comunicado difundido en redes sociales.

Además, el mensaje afirma que “también de inmediato se realizó la denuncia penal, por lo que está interviniendo la Fiscalía de Cibercrimen”.

En diálogo con Ámbito, Andrés Piazza, abogado especialista en políticas de Internet, alertó sobre la gravedad del hecho al advertir que "si se hacen públicos todos los juicios de la Justicia de Córdoba estamos ante un problema de múltiples dimensiones que pone en riesgo la continuidad institucional".

Para el letrado, que es también director del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe, el actual estado de situación producto del ataque cibernético deja a la provincia "hoy Córdoba no tiene Poder Judicial".

"Si te encriptan los servidores y tenés backup, podes lidiar con la pérdida de privacidad o confidencialidad. Pero si no podes recuperar la información en backup, peligra el servicio de Justicia", señaló.

"El presidente del Tribunal Superior dijo que los backups están intactos y que se van a poder recuperar, aunque no conocen el virus. Pero si no conocen el virus ¿cómo saben que no afecta la integridad de los datos?", planteó Piazza.

"Es imposible tener certeza jurídica. Y si no están afectados ¿cómo es que hay que recuperarlos? No tiene coherencia lógica este mensaje si dicen que los backups son en tiempo real", cerró el letrado.

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) afirmaron que “todas las unidades judiciales de la provincia funcionan con normalidad brindando todos los servicios judiciales a su cargo a través de los sistemas paralelos de respaldo con que cuenta el MPF”.

El sistema informático fue desarrollado en los últimos años por personal del propio Poder Judicial, que luego de la pandemia de Covid-19 abandonó casi por completo los trámites y gestiones en papel, para mudar todo a una plataforma digital.

Se trataría de un código malicioso de los llamados ransomware que implica la infección con el objeto de cifrar los archivos que están dentro de un sistema, dijo a Cadena 3 el fiscal Franco Pilnik, quien lleva a delante la causa.

“Se están tomando todas las medidas necesarias para poder individualizar a las personas que estuvieron detrás de esta maniobra”, agregó.

La situación fue definida como muchos como “uno de los peores ciberataques de la historia del pais”.

Por su parte, el Colegio de Abogados solicitó al Tribunal Superior de Justicia, que “en forma inmediata arbitre arbitre los medios necesarios para garantizar la seguridad informática de los sistemas para el normal ejercicio profesional”.

En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia se reunió por la tarde de urgencia para resolver una acordada definiendo cómo funcionará el Poder Judicial hasta que se pueda acceder a los servicios digitales nuevamente.