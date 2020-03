Ricardo Bussi tiene coronavirus y obligó al aislamiento del poder político tucumano

El martes pasado, antes de saber que tenía la enfermedad, Bussi estuvo en una sesión de la Legislatura, por lo que ahora se debieron adoptar medidas para evitar que se propague el contagio. Ese día habían sesionado para declarar la Emergencia Epidemiológica en la provincia, y allí estuvo presente el diputado de Fuerza Republicana. Además de los 46 legisladores, el aislamiento alcanza a otras once personas que estuvieron presentes ese día en el recinto y al propio Jaldo, presidente del cuerpo.

“El único episodio con este virus fue que tuve fiebre a la noche del martes, el miércoles me tomaron las muestras y me confirmaron que me dio positivo, pero después de eso y hasta hoy estoy asintomático”, explicó Bussi, quien en las últimas elecciones provinciales fue candidato a gobernador. El domingo, el legislador difundió un comunicado en el que afirmó que durante este tiempo estuvo “con un sinfín” de personas y aclaró que hace un mes regresó de un viaje a Brasil.

En la provincia hubo denuncias contra Bussi. Una de las presentaciones fue de un abogado, Fernando Valdez; mientras que Emilio Mrad preparaba otra denuncia por “violación agravada” de los artículos 202 y 205 del Código Penal.

Resistencia

En tanto, una jueza del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que arribó a la provincia procedente del exterior -con escala en Miami- junto a otras seis personas quedó alojada en un hotel céntrico de la capital para cumplir con el aislamiento obligatorio, aunque previamente -afirman- se negó a hacer allí los estudios e intentó dirigirse directamente a su domicilio. Se trata de María Silvia Bernal, quien finalmente debió alinearse con las órdenes del personal sanitario y de seguridad.