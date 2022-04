Gestapo antisindical: semana clave para definir situación del senador PRO

El cuerpo presidido por Verónica Magario tomó la decisión de no avanzar sobre el desafuero del senador que había sido citado a indagatoria por primera vez para el pasado 21 de marzo. El Frente de Todos había intentado conseguir sumar las voluntades del radicalismo. Sin embargo, la oposición decidió abroquelarse y ya, sin la posibilidad de avanzar en consecuencia, pactaron un rechazo al pedido realizado por Kreplak, titular del Juzgado Criminal Correccional Nº 3 Secretaría Nº 7 a cargo del Dr. Pablo Schapiro de la ciudad de La Plata.

“Que siendo que el tema del desafuero constituye un resorte de las relaciones interpoderes y que el Alto Tribunal Nacional le atribuye un eminente carácter político, se concluye y así se decide, que debe rechazarse el desafuero requerido por Kreplak contra Juan Pablo Allan, dejando constancia que goza de las herramientas suficientes para llevar adelante la investigación”, fundamenta el texto aprobado por los dos bloques mayoritarios del Senado bonaerense

Ahora, el senador Allan deberá presentar declaración ante la Justicia por participar como asistente de la reunión sucedida el pasado 15 de junio de 2017 en la sede del Banco Provincia en CABA, donde el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas manifestó que le gustaría tener una “Gestapo” para accionar contra los sindicalistas.

Como parte de los manejos políticos relacionados a la causa, desde la oposición también realizan los esfuerzos necesarios para que la causa pueda ser llevada adelante desde los tribunales porteños por tratarse de un encuentro realizado en CABA.

Cabe recordar, que el juez federal Kreplak llamó a indagatoria a los 14 asistentes a ese encuentro que quedó filmado y cuya evidencia encontró la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó la denuncia penal.

Diez días atrás el intendente de La Plata, Julio Garro, se negó a declarar ante la Justicia Federal y presentó un escrito en el que aseguró que los agentes de inteligencia que participaron en la reunión eran “asesores”. Y agregó que "no conocía a todos los asistentes y varios de ellos no me fueron presentados, asumiendo se trataría de asesores", sostuvo Garro en el escrito que entregó ante el juzgado federal 3 de La Plata, en el que además rechazó los cargos en su contra y adelantó que piensa ampliar su descargo cuando concluya la producción de las medidas de prueba que están en curso.