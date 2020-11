Presidente del Ente Municipal de Turismo marplatense: "Será difícil recuperar todo el año en una temporada"

Periodista: ¿Qué expectativas concretas tienen de cara a la próxima temporada?

Federico Scremin: Es un poco difícil de prever porque las reservas están comenzando más tarde que en relación a otros años. Hace no mucho no se sabía si iba a haber temporada. A partir de la confirmación van surgiendo las reservas. Necesitamos reactivar el turismo para generar empleo y rescatar recursos, pero será difícil recuperar todo el año en una temporada.

P.: El hecho de que los viajes al exterior no tengan la demanda habitual, ¿los beneficia directamente?

F.S.: Va a ser algo diferente a lo de siempre. Hay mucha gente que no tuvo el mejor año económico, pero a la vez tenemos destinos que no van a estar como Uruguay o Brasil, que va a tener menor cantidad de gente. El precio del dólar lleva a que la gente quiera elegir destinos de nuestro país por lo que se puede ver compensado. Mar del Plata tiene como ventaja la cercanía con Buenos Aires y el conocimiento. En un año de incertidumbre, la gente va a elegir lo conocido.

P.: Sin embargo, el mercado de las casas quinta se hizo más fuerte.

F.S.: Hay público para todo. Y Mar del Plata tiene todo. Mar, playa, laguna y sierra. Podés alquilar una casa y tener muchas alternativas: naturaleza, aire libre. Somos la segunda ciudad más buscada para turismo interno, según salió en Booking.

P.: Debido a la situación epidemiológica, ¿hay mayor interés en promocionar más allá de la costa?

F.S.: Esta nueva gestión hizo mucho hincapié en turismo sustentable. Todo dentro de lo posible, ya que recién ahora se puede reabrir. Pero nos interesa fomentar la sierra, la laguna e incluso las playas menos conocidas, como Chapadmalal. Mar del Plata es más grande lo que la gente conoce. Nuestro enfoque es el de turismo todo el año. Este año no tuvimos la posibilidad de vender nuestra ciudad, pero podemos hacerlo para el año próximo.

P.: ¿Se trabajó con los prestadores para que no se disparen los precios?

F.S.: Es un año atípico. En algunos sectores debieron agregar costos de protocolos. Es difícil pedirles que bajen los precios, pero Mar del Plata tiene opciones para todos. Eso sí, hay que ser inteligentes. Hay mucha gente que no puede ir a Brasil o Uruguay y hay que tratar de que si en el próximo verano Uruguay vuelve a ser una opción, la gente elija volver a visitarnos.

P.: Lo llevo nuevamente a las expectativas. Si los hoteles podrán tener solo un 50 por ciento de ocupación, ¿estos números se trasladarán inmediatamente a la cantidad de visitas?

F.S.: Sin dudas, Mar del Plata va a ser de las más elegidas de la temporada. De seguro trabajaremos con la Provincia para no tener una cantidad de aglomeración que haga dificultoso el distanciamiento social.

P.: ¿Se piensa en establecer un límite de apertura?

F.S.: Lo vamos a ir viendo con el correr de los días. Todavía no salió la aplicación Cuidar Verano que es con la que vamos a poder ir viendo la confirmación de personas que tenemos que van a llegar a la ciudad. La idea es que el sector se pueda reactivar en toda la Provincia. Veremos si es necesario limitar el ingreso, pero vamos a hacer foco en los protocolos para recuperar sectores como la hotelería.

P.: ¿Se piensa en un turismo en etapas? ¿Cómo fue la recepción de propietarios no residentes?

F.S.: Mar del Plata Es una de las ciudades con más propietarios no residentes. Estamos en noviembre y muchos de los que tienen casa van a venir más cerca del verano. En algún momento se temió que viniera un número importante, pero esto no pasó. Dimos muchos permisos, pero no todos los usaron. La idea es Disfrutar de manera responsable, como decimos con nuestro lema. Tenemos la cabeza puesta en el cuidado de los marplatenses. Vamos a trabajar en los protocolos para que la gente pueda disfrutar, pero necesitamos de la colaboración de quienes se acerquen a la ciudad. Sin la responsabilidad individual es imposible poder cuidarnos y respetar los protocolos.

P.: ¿Qué actividades no estarán permitidas?

F.S.: Los boliches cerrados. Y, al momento, tampoco funcionaría el Casino. Hay conversaciones para habilitarlo, pero todavía no avanzaron.

P.: ¿Y de qué manera van a evitar las grandes aglomeraciones como en la peatonal o en la Bristol?

F.S.: Vamos a contar con la ayuda de Provincia y Nación. Pero insisto: la gente va a tener que ayudarnos también porque es imposible tener una persona por cada turista. Haremos nuestra parte, pero la gente tiene que disfrutar de manera responsable.

P.: ¿De qué manera funcionarán los protocolos ante el contagio de un turista?

F.S.: Estamos a la espera del trabajo de Provincia y Nación para generar los espacios de aislamiento para casos leves que no tienen la posibilidad de volver. La Provincia ya dijo que va a reforzar los traslados. Pero la idea principal es que aquella persona que se contagie y pueda volver por sus medios lo haga ya que en el verano va a ver mayor disponibilidad de camas en el AMBA.