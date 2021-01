PJ bonaerense: Máximo suma respaldos, pero la actual conducción no cede y se planta

Así lo dejó en claro el presidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Federico Otermín. “Queremos que Máximo sea presidente del PJ en la Provincia. No he escuchado a intendentes plantear que no lo quieren, sí lo escuché en forma mediática. Es importante que haya partidos políticos fuertes", expresó el lomense.

"Creemos que el PJ tiene que estar presidido a nivel nacional por Alberto Fernández y a nivel provincial por Máximo Kirchner. Martín Insaurralde, (intendente de Lomas de Zamora), lo propuso y encontró muy buena recepción entre los intendentes", agregó el legislador. Y agregó que "tiene que haber un partido político fuerte como el Justicialista que defiende a los trabajadores frente a lo que es Cambiemos que parece una consultora".

Se sabe, los actuales mandatarios del comité provincial. Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray no tienen intención se correrse. No se oponen a la llegada de Máximo, claro. Pero a su tiempo. Sin obligarlos a correrse del camino. Así lo dejó en claro de manera figurada el alcalde de Esteban Echeverría con una foto publicada en redes sociales en la que se lo ve, pala en mano, al lado de un árbol, con el hashtag “Yo me planto”.

El planteo surgió tras una declaración política de Alberto Fernández durante una entrevista radial en la que el primer mandatario aseguró que Máximo “tiene todas las virtudes necesarias” para presidir el comité. A partir de allí se sumaron todo tipo de voces. Todas en favor. Desde la vereda de enfrente optaron por el silencio. La idea primigenia era contar en marzo con Fernández y Kirchner al frente del PJ nacional y bonaerense, respectivamente, pero la fuerte suba de casos por Covid-19 podría modificar los planes.

Quien también se manifestó en favor de Máximo fue el actual presidente del comité nacional, José Luis Gioja. “Lo veo presidente del PJ Bonaerense, pero no me quiero meter en las cuestiones de la Provincia". Y aclaró que "son cuestiones que van a resolver los bonaerenses. Es el distrito fundamental del país, andando bien en Buenos Aires se empiezan a solucionar un montón de problemas”.

De todos modos los problemas ya están instalados. Y se sabe que desde la actual conducción no hay ninguna intención de modificar los planes. Habrá que ver de qué manera se da el año epidemiológico para pensar o no en Máximo al frente del PJ.