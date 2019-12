Mariel Fernández y un gabinete femenino "para generar mayor empatía con el dolor de la gente"

Su camino al palacio de gobierno no fue fácil. En agosto pasado, en la previa de las PASO, el entonces jefe municipal Walter Festa puso en funcionamiento otras listas internas con el fin de dividir el voto y revalidarse como candidato. No surtió efecto. La representante del Movimiento Evita se impuso en las primarias con el apoyo de Máximo Kirchner y logró quitar del camino a uno de los jefes de distrito a los que el peronismo unido había decidido no respaldar.