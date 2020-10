Neuquén evitó pago de intereses de bono y esperar cerrar renegociación

Con ese título la administración del MPN puede tomar la estrategia que ya tomaron otras provincias de no pagar mientras dure el proceso de reestructuración, ya que no están garantizados por regalías de hidrocarburos. A diferencia del bono Ticade, de u$s 328 millones de remanente de capital, que sí está atado a la producción de petróleo y gas, y por ende está condicionado a otro tipo de renegociación que tracciona en conjunto con otros distritos que tienen el mismo esquema, como Tierra del Fuego o Chubut.