Rebelión en el sur: Miramar se declara en Fase 5 pese a no contar con autorización de Provincia

Por este motivo, el intendente realizó ayer una conferencia de prensa para explicar que “independientemente de lo establecido por Provincia, General Alvarado está en Fase 5. Es una decisión tomada. Ya habrá tiempo de resolver con Provincia los asuntos administrativos”.

Y agregó que “ya le comunicamos a la población que por un mal procedimiento, no los vamos a perjudicar. La discusión la iremos dando. Gracias a haber empezado desde temprano con los retenes logramos hoy ser uno de los dos municipios del sudeste sin casos”.

Justamente hoy por la mañana, la ministra de Gobierno, Teresa García, había manifestado que “hay intendentes que cuando comenzó la circulación del virus cerraron sus pueblos, las entradas a sus distritos con retenes, con vallas para que no ingresará nadie, en el momento que no circulaba el virus. Ahora que está circulando ferozmente, no se puede dar una política de apertura indiscriminada”.