Bajo riesgo propio y suba de casos, cómo será el regreso en provincias a la "nueva normalidad"

Los mandatarios siguen teniendo facultades para endurecer la flexibilización o dar marcha atrás. Un ejemplo es Neuquén, donde la administración de Omar Gutiérrez (MPN) continuará con restricciones en la ciudad capital, Plottier y Centenario hasta el 2 de agosto.

En ese conglomerado, “las personas que tengan que circular para realizar los desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse, podrán hacerlo sólo de 8 a 20 de lunes a sábado, teniendo en cuenta la terminación del DNI”, mientras que están prohibidas las “reuniones sociales de cualquier tipo”.

En tanto, las tres provincias más grandes (sin contar CABA y Buenos Aires, que tienen su propia fase de flexibilización) registraron este fin de semana récord de contagios en un día. Córdoba en el parte final del sábado sumaba 87 casos, Santa Fe 36 y Mendoza 44. Sin embargo, los gobiernos apelaron a un esquema de conciencia social para delegar en los individuos la contención a la pandemia y evitar así un endurecimiento de las restricciones.

Así, el cordobés Juan Schiaretti llamó a “evitar el incumplimiento de las normas para no perder libertades”. “Si no hay responsabilidad social, no se entiende que, cuando se junta la familia una vez por semana, deben ser diez, y no más. Y no se pueden juntar a jugar al fútbol”, agregó a modo de ejemplo.

También Rodolfo Suarez les pidió a los mendocinos “respetar las regulaciones vigentes, que cada uno salga a la calle sólo y cuando sea indispensable”. El mandatario sostuvo que “es un momento crucial porque el virus está entre nosotros y el distanciamiento es clave para cortar las cadenas de contagio”. Tanto en Córdoba como en Mendoza se podrá celebrar hoy el Día del Amigo en locales gastrónomicos, pese a las recomendaciones de los gobernadores. También se podrá festejar en Santa Fe con una situación particular en los municipios (ver aparte). En el distrito gobernado por Omar Perotti se decidió -por el asecenso de la curva de contagios- mantener “estrictos controles” de documentación para el ingreso de vehículos desde otras provincias, al tiempo que conservará los sábados y domingos como días de encuentros familiares y afectivos.

En Santa Fe, los límites con Buenos Aires y Chaco son una preocupación, en especial tras el anuncio de progresivas flexibilizaciones en el AMBA. En esa línea, también el puntano Alberto Rodríguez Saá aseguró que “mientras más se acreciente la pandemia en Argentina, más cuidaremos nuestras fronteras”. San Luis, La Pampa y San Juan aparecen en el nuevo mapa (siempre cambiante) del Covid como los distritos con una mejor situación relativa, con menos de quince casos acumulados desde el inicio de la pandemia.

En la Patagonia también hay preocupación, en especial en dos provincias donde la situación parecía controlada: Santa Cruz y Tierra del Fuego. No obstante, apelan también a la responsabilidad social antes de endurecer medidas.

El fueguino Gustavo Melella informó sobre los 22 casos en un solo día, que trae pesar en un distrito donde habían llegado a estar más de un mes sin nuevos contagios. “Es algo que podía pasar”, dijo el gobernador. Y agregó: “Si no es necesario no tenemos que salir de nuestros hogares”. En Santa Cruz, la mandataria Alicia Kirchner encendió alarmas por los 147 casos activos, 142 de ellos de la capital Río Gallegos. El ministro de Salud pidió “tomar conciencia” y advirtió que están “a un paso de cerrar todo lo que está habilitado”.

En la vecina Chubut, Comodoro Rivadavia prohibió los festejos del Día del Amigo, mientras que en el resto de la provincia el gobierno de Mariano Arcioni las “desaconsejó” para más de ocho personas.

En el NOA, en Salta los controles comenzaron el fin de semana con unas 500 inspecciones que llevaron a labrar más de 300 infracciones. Y en Tucumán el Día del Amigo se pospuso para septiembre. Asimismo, el catamarqueño Raúl Jalil decretó el fin de la Fase 1 y así la última provincia en permanecer sin casos (hasta hace dos semanas) retoma desde hoy las actividades de la etapa de distanciamiento.

Las provincias más complicadas son ahora Chaco y Jujuy. En la primera, el gobernador Jorge Capitanich anunció la implementación de un “plan de desescalada del aislamiento”, que durará en principio unos 45 días, con un “monitoreo cada 15 o 20 días” y “mecanismos de flexibilización”. En Jujuy, de igual manera, se avanzará hacia una apertura gradual de las actividades que planea la administración del radical Gerardo Morales. Para hoy, el gobierno provincial no sólo prohibió los festejos sino que contempla multas de hasta $340.000 para quienes realicen fiestas clandestinas.