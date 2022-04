Precios: apuran aval a intendentes bonaerenses para sancionar incumplidores

“La Secretaría de Comercio Interior no cuenta con los inspectores necesarios para poder llevar adelante esta tarea. Es por eso que los intendentes, junto a sus equipos y a la asociación de consumidores y los propios vecinos que hagan las denuncias, contarán con las herramientas necesarias para no permitir la distorsión de los precios, ni el abuso en las cadenas de distribución”, aseguró Durañona, en diálogo con Ámbito.

Con la normativa vigente, los municipios no tienen el poder de llevar un control efectivo ya que, lo único que pueden hacer, es certificar las denuncias de los vecinos y enviar el expediente a la Secretaría de Comercio Interior. “Si no tenemos la posibilidad de que los intendentes puedan inspeccionar o sancionar cualquier tipo de distorsión, se hace imposible que pueda funcionar como corresponde”, agregó el senador bonaerense. La iniciativa apunta a los grandes monopolios, donde se concentra la producción. Y, también, a las cadenas de supermercados con el fin de terminar con los formadores de precios.

Como herramienta esencial, los jefes comunales tendrán la posibilidad de apercibir, multar, decomisar mercadería, clausurar, quitar concesiones y licencias. Las penas económicas van de los 10 mil a los 50 millones de pesos. “Estoy seguro que la medida va a ser muy efectiva para aquellos que se arremanguen y empiecen a sancionar en coordinación con la Secretaría de Comercio Interior. Está claro que no va resolver el problema de la inflación, pero va a ser una política muy clara”, sostuvo Durañona.

Como era de esperar, el proyecto no tuvo el mejor de los recibimientos en la oposición. Y desde Juntos no tardaron en contestar. “Quiero decirles a los más de 6 mil comerciantes de Lanús, que este intendente ni ningún agente municipal van a perseguir ni cerrar ningún comercio de barrio”, manifestó el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Desde Tres de Febrero y Mar del Plata también habían dejado en claro que no saldrían a hacer ningún tipo de control.

Al respecto, Durañona le dijo a este diario que “en la mayoría de casos, los comercios de cercanía son víctimas de esos procesos al igual que el consumidor. Ahora van a tener una herramienta para hacer una denuncia y poder sancionar”. Y agregó: “Después cada municipio será responsable de defender los derechos de sus consumidores o no. No se trata de ponerle un tamiz ideológico. Quienes no lo hagan tendrán la sanción popular al momento de las elecciones”.

El proyecto, que ingresará este jueves a la Legislatura, va de la mano con las medidas anunciadas por el Axel Kicillof la semana pasada. “Con estas iniciativas el gobernador le abre las puertas al interior y se corre de la conurbanización. En hora buena vemos que se le empieza dar prioridad a la producción local, los mercados regionales”.