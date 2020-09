Luz verde el 2 de octubre a prueba piloto de turismo en Bariloche

Ahora, con el anuncio del retorno de los vuelos de cabotaje para el 12 de octubre, Bariloche empieza los preparativos para recibir turistas en medio de una situación crítica para una actividad que representa el 60% de la economía de la ciudad y un 30% del Producto Bruto Geográfico de la provincia. Así, diez antes de la reapertura del aeropuerto, el 2 de octubre se correrá el telón a 500 visitantes que podrán llegar desde el Alto Valle, región que comprende a las ciudades de General Roca y Cipolletti. Si el test turístico es exitoso, se ampliará a mil personas para cuando comiencen a llegar los aviones comerciales a Bariloche. Así, se irá incrementando la cantidad de visitantes.

“Veníamos hablando de la apertura en Bariloche, que vive esencialmente de la actividad turística, con el Instituto Argentino de Calidad Turística y el resto de las provincias de la Patagonia en los protocolos. Nosotros a su vez bajamos la información a los municipios, y estamos en la etapa de capacitación para implementarlos en todos los rubros ligados al sector, como gastronomía, hotelería, etc”, dijo a Ámbito la ministra de Turismo, Cultura y Deportes rionegrina, Martha Vélez.

Para la prueba piloto, se utilizará una app de la provincia en la que sólo se permitirá el ingreso a la ciudad a quienes tengan reserva de hotel y un seguro de asistencia al viajero con cobertura Covid. La app, además, permitirá establecer los puntos de la ciudad que las personas han visitado. “Será un turismo burbuja, de un punto a otro de la provincia, en donde también la app contempla una declaración jurada con autodiagnóstico que se renueva diariamente”, agregó Vélez.

Por otra parte, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso (también del oficialismo Juntos Somos Río Negro), dijo: “Se presentó a la Nación un plan de reapertura que viene trabajando Bariloche en conjunto con la provincia , en el cual están muchas áreas involucradas, incluida la salud, con el fin de reactivar la actividad que tanto necesita el destino”. Por su parte Gastón Burlón, Secretario de Turismo del miunicipio, señaló que “el plan incluye un registro de alojamientos habilitados interesados en adherir a esta reapertura, quienes previa reserva y mediante una plataforma especial, podrán generar un permiso de ingreso a la ciudad a los turistas. El mismo contará con todos los datos de los pasajeros y del vehículo en el que se movilizan, con un código QR para que en el puesto de ingreso a la ciudad se controle y se pueda verificar la veracidad de los mismos”.

La ministra Vélez, en tanto, consultada sobre las restricciones de circulación para el turismo, dijo que serán las mismas que rijan para los barilochenses, en relación a horarios, comercios y restaurantes. “Los turistas tendrán que ajustarse a esas condiciones”, afirmó la funcionaria de Carreras. “El que viene será un turismo de cercanía, autoportante. La experiencia en otras partes del mundo dice que las personas prefieren usar sus vehículos, que es también una herramienta para regresar a su destino y no quedar varados como ha ocurrido a inicios de la pandemia. Se sabe que la gente va a buscar lugares poco concurridos, contacto con la naturaleza y abiertos. Bariloche ofrece eso”, mencionó la ministra a este medio.

En ese sentido, también dijo que si bien esperan un repute de la actividad de cara al verano, “no será una temporada normal”. “Pero no está en discusión si habrá o no temporada de verano; no serán las postales de la Costa Atlántica de otros años, pero habrá temporada”. Y, respecto al turismo estudiantil, sostuvo que están trabajando con la cámaras para reprogramar los viajes de egresados antes de marzo próximo.

Asimismo, en Río Negro comenzaron los subsidios a los comercios golpeados por la pandemia. Del total de $150 millones de pesos, a Bariloche le corresponden $26 millones, que deberá repartir entre unos 450 comercios.