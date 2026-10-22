¿A cuánto asciende la fortuna de Gigi Hadid en 2026 y cómo la construyó?

Entre campañas internacionales, pasarelas y una firma propia de cashmere, la modelo diversificó sus ingresos y convirtió su imagen en un negocio.

Consolidó su presencia en la industria internacional con campañas publicitarias y desfiles para firmas de lujo.

Gigi Hadid es una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda y su trayectoria demuestra que el éxito de una supermodelo no termina cuando se apagan las luces de la pasarela.

Con contratos publicitarios de alcance global, colaboraciones con grandes diseñadores y una marca propia, la estadounidense construyó un patrimonio millonario que combina su trabajo frente a las cámaras con proyectos empresariales.

La fortuna estimada de Hadid alcanza los u$s40 millones . La clave de su recorrido está en la diversificación de ingresos . A los honorarios por desfiles y campañas se suman acuerdos comerciales con marcas internacionales y el desarrollo de Guest in Residence, su firma de indumentaria.

En un año habitual, sus ingresos pueden rondar los u$s9 millones a u$s10 millones gracias a sus contratos con empresas como Maybelline, Evian, BMW, Versace y Tommy Hilfiger.

Su participación en producciones de moda la convirtió en una de las figuras más reconocidas de su generación.

Para entender cómo llegó a esa posición hay que remontarse a sus primeros trabajos . Hadid comenzó a modelar durante su infancia y, en la adolescencia, firmó con IMG Models, una de las agencias de representación más importantes del sector.

Su salto definitivo a la moda de lujo llegó a mediados de la década de 2010, cuando empezó a desfilar para casas como Chanel, Versace, Marc Jacobs, Balmain y Fendi.

Su presencia en las principales semanas de la moda y las portadas de revistas internacionales contribuyó a consolidar una imagen reconocible para el público y atractiva para los anunciantes. En este negocio, la exposición sostenida tiene un valor comercial concreto: una campaña puede asociar a una figura con una marca durante meses y alcanzar audiencias de distintos países.

De las pasarelas al mundo empresarial: el éxito de Guest in Residence

En septiembre de 2022, Hadid lanzó Guest in Residence, una marca centrada inicialmente en prendas de cashmere. La propuesta nació de una experiencia personal: durante su llegada a Nueva York, recibió de sus padres prendas de ese material que conservó y volvió a usar durante años. Esa relación con la ropa duradera se convirtió en el punto de partida de su proyecto.

La firma apuesta por tejidos de calidad y diseños pensados para durar, con una estética que combina básicos de guardarropa, colores intensos y siluetas informales. Su catálogo incluye sweaters, cárdigans, pantalones, prendas para estar en casa y accesorios.

En sus primeras colecciones, la marca también exploró tonos como el rosa chicle, el amarillo intenso y el naranja, alejándose de la idea de que el cashmere debe limitarse a una paleta neutra.

La modelo estadounidense también apostó por el desarrollo de proyectos propios vinculados con el diseño y la indumentaria. Instagram Gigi Hadid

La propuesta comercial tiene una particularidad: Hadid no se limita a prestar su nombre. Es fundadora y directora creativa, y participa en las decisiones vinculadas con el producto y la identidad de la compañía. La marca comenzó con un modelo de venta directa al consumidor y luego avanzó hacia una red internacional de distribución mayorista.

En el mercado de lujo, una marca propia puede abrir una vía de ingresos distinta de los honorarios por modelaje. Sin embargo, las ventas no equivalen a ganancias: producir, distribuir, pagar equipos, sostener inventarios y promocionar las colecciones implica costos.

De Maybelline a Tommy Hilfiger: sus alianzas comerciales más lucrativas

Entre los acuerdos que sostuvieron su crecimiento aparecen Maybelline y Tommy Hilfiger, dos nombres que le permitieron desarrollar perfiles comerciales diferentes. La primera la vinculó con el mercado de la belleza, mientras que el segundo la acercó al diseño de indumentaria y a las colecciones desarrolladas junto a una figura reconocida de la moda.

Su relación con Tommy Hilfiger fue más allá de las campañas publicitarias. Hadid participó en colecciones cápsula con la marca, una modalidad que combina la identidad de un diseñador con el estilo y la popularidad de una celebridad.

La colaboración incluyó prendas inspiradas en la estética estadounidense, con referencias náuticas, deportivas y universitarias. Así, su participación no quedó restringida a posar con ropa ajena: también se vinculó con el desarrollo creativo de productos.

En el caso de Maybelline, el atractivo comercial pasa por su llegada a un público amplio y por la posibilidad de asociar su imagen con productos de maquillaje de consumo masivo.

Ese tipo de alianza puede extender la presencia de una modelo más allá de las revistas especializadas y las semanas de la moda. A su vez, compañías como BMW y Evian le dieron acceso a otras categorías, desde el sector automotor hasta las bebidas.

Esos acuerdos forman parte de las fuentes de ingresos que explican sus ganancias anuales estimadas. La estrategia de Hadid combina así visibilidad internacional y participación empresarial.

Mientras las campañas le permiten monetizar su reconocimiento, Guest in Residence le da la posibilidad de desarrollar una identidad comercial propia, con productos y decisiones que no dependen exclusivamente de terceros.