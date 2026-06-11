Adiós al insomnio y a los ruidos molestos: el ingenioso invento para dormir que es furor en internet

Una nueva propuesta tecnológica capta tus datos físicos durante toda la noche para adaptarse a tu experiencia.

En la época actual, descansar bien se convirtió en un desafío para millones de personas. El estrés, los despertares nocturnos y los incesantes sonidos del entorno suelen afectar la calidad del sueño y como consecuencia terminan impactando en la energía que uno tiene día a día.

Ante esta realidad, una startup de Boston presentó un invento que busca hacer lo que nadie pudo hasta ahora. Su propuesta se basa en sensores biométricos, inteligencia artificial y audio personalizado para acompañar al usuario durante toda la noche y responder a lo que le pasa en tiempo real.

La empresa SOND, fundada por Yadid Ayzenberg, exresponsable de productos de sueño de Bose, desarrolló unos auriculares llamados Dreambuds que tienen una misión diferente.

Mientras que la mayoría de los dispositivos para dormir se limita a reproducir sonidos relajantes o bloquear ruidos externos, estos auriculares recopilan información del cuerpo y ajustan automáticamente su funcionamiento según las necesidades de cada usuario.

El sistema monitorea 12 señales fisiológicas distintas, entre las cuales figuran la frecuencia cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco, la respiración, la profundidad respiratoria, la posición corporal, los movimientos nocturnos, los ronquidos, la temperatura, el ruido ambiental y las diferentes etapas del sueño.

Toda esa información se procesa de forma continua y se envía a un asistente de inteligencia artificial que analiza los datos para seleccionar la intervención sonora más adecuada. Si la persona entra en una fase ligera de sueño, si aparecen ronquidos en el entorno o si se despierta durante la madrugada, el sistema modifica el audio para intentar mejorar el descanso.

Además, Dreambuds incorpora una biblioteca con más de 500 contenidos de audio. El usuario puede acceder a paisajes sonoros, ejercicios de relajación, meditaciones guiadas, historias para dormir e incluso solicitar contenido generado por inteligencia artificial según sus preferencias.

Además, los auriculares funcionan sin necesidad de tener el teléfono al lado de la cama, ya que el control principal se hace mediante un estuche inteligente equipado con conexión Wi-Fi, Bluetooth, pantalla OLED, botones físicos y parlante integrado.

Auriculares Dreambuds SOND Estos auriculares van a mejorar tus noches. Gentileza - SOND

Las características de este dispositivo

Uno de los puntos más trabajados fue la comodidad, por lo que cada auricular pesa apenas 2,1 gramos y fue diseñado especialmente para quienes duermen de costado. El formato queda prácticamente al ras de la oreja para evitar molestias contra la almohada.

El sistema incluye nueve configuraciones de ajuste mediante diferentes tamaños de almohadillas y retenes de silicona médica para que pueda adaptarse a distintas formas de oído y mantenerse firme durante toda la noche. La autonomía alcanza hasta 12 horas con una sola carga, suficiente para cubrir una noche entera de descanso.

A su vez, el estuche inteligente permite administrar las funciones sin depender de una app. Entre sus herramientas más llamativas está el entrenador de sueño con inteligencia artificial, con el que el usuario puede interactuar mediante comandos de voz para solicitar un análisis de la noche anterior, pedir recomendaciones personalizadas o activar programas específicos para relajarse.

El dispositivo también incorpora cancelación activa de ruido y una tecnología capaz de identificar la frecuencia de los ronquidos de otra persona para aplicar un enmascaramiento sonoro adaptado a esa situación.

Para quienes prefieren mantenerse atentos a ciertos sonidos, se puede activar un modo especial que deja pasar señales importantes del entorno, como una alarma, el llanto de un bebé o un llamado desde otra habitación.

Los datos recopilados durante el descanso se reflejan en informes detallados dentro de una aplicación complementaria donde se muestran métricas del tiempo total de sueño, las distintas fases atravesadas durante la noche, la respiración y otros indicadores fisiológicos.