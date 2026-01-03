Adiós a las malas fotos: la funda que millones de usuarios de iPhone buscan para su celular + Seguir en









La forma de sacar selfies empieza a cambiar: millones buscan una alternativa que permita aprovechar mejor la cámara sin maniobras incómodas.

Un cambio sutil en la forma de usar el celular promete mejorar los resultados de las fotos sin modificar hábitos ni sumar pasos innecesarios. Foto: Selfix

La cámara frontal dejó de ser un límite para quienes buscan autorretratos de mayor calidad. En un escenario donde millones de personas priorizan la imagen en redes sociales y videollamadas, apareció un accesorio que propone una forma distinta de sacarse selfies sin depender del reflejo ni de maniobras incómodas.

La idea dialoga con una tendencia tecnológica más amplia vinculada a sumar control visual a los dispositivos cotidianos. Así como relojes y auriculares incorporaron pantallas propias, el celular suma una solución pensada para mejorar el encuadre y aprovechar mejor la cámara principal.

Selfix-con-esteroides-iPhone La búsqueda de mejores selfies ya no pasa por improvisar: un accesorio propone otra forma de encuadrar y anticipar el resultado antes de la foto. Foto: Selfix Fotos perfectas: el accesorio más necesario para los amantes de las selfies Bautizada como Selfix, esta funda busca resolver uno de los problemas más habituales al sacar selfies con el teléfono: no verse bien antes de apretar el obturador. Esta funda para iPhone incorpora una pantalla trasera integrada. Ese display muestra en tiempo real lo que capta la cámara principal, lo que permite verse antes de disparar sin girar el equipo ni adivinar el encuadre.

La diferencia se nota especialmente en selfies grupales, fotos con buena iluminación o tomas en movimiento. Al usar la cámara trasera, la calidad de imagen mejora de forma clara y el resultado gana en definición y fidelidad de color.

El diseño mantiene un perfil discreto. La pantalla queda integrada en la carcasa, sin sumar un volumen excesivo ni alterar el uso cotidiano del teléfono en el bolsillo o la mano.

El sistema de uso resulta intuitivo y acompaña la lógica del dispositivo. Para quienes sacan fotos o generan contenido de manera frecuente, la funda funciona como un aliado que reduce errores y evita repetir tomas innecesarias.

