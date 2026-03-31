Guerra en Medio Oriente: al menos 10 explosiones sacuden Jerusalén y Teherán sufre apagones tras nuevos ataques + Seguir en









Los ataques cruzados entre Israel e Irán intensifican la guerra. Misiles interceptados en Jerusalén y explosiones con cortes de luz en Teherán, marcan una nueva escalada del conflicto.

Explosiones en el cielo de Jerusalén durante la interceptación de misiles lanzados desde Irán.

Jerusalén registró al menos diez explosiones en la región, mientras que Teherán sufrió detonaciones y cortes de electricidad en distintos puntos de la ciudad, en una nueva escalada del conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, que ya superó el mes y mantiene en vilo a toda la región de Medio Oriente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"El ejército israelí identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio de Israel. Los sistemas de defensa están en acción para interceptar esta amenaza", indicó el ejército de Israel a través de Telegram. Poco después, las autoridades levantaron la alerta, aunque el episodio dejó en evidencia la persistencia de los ataques.

En paralelo, la radio y televisión estatal iraní Irib confirmó el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí, consolidando un nuevo intercambio directo de fuego entre ambos países.

teheran sin luz Sistemas de defensa israelíes en acción tras el lanzamiento de proyectiles desde la República Islámica. Ataques en Teherán y fallas en el suministro eléctrico Mientras Jerusalén era escenario de explosiones, en Teherán también se reportaron ataques y consecuencias sobre la infraestructura. Medios iraníes informaron sobre detonaciones en distintas zonas de la capital, acompañadas por cortes de energía.

La agencia Fars habló de "varias explosiones" y de interrupciones eléctricas "en algunas partes" de la ciudad. Por su parte, Tasnim precisó que los estallidos se escucharon tanto en el este como en el oeste de Teherán, y que las fallas en el suministro afectaron especialmente la zona oriental.

Según esta última agencia, una subestación de una central eléctrica habría sido blanco de un ataque, lo que explicaría los cortes registrados. Advertencias previas y blancos militares En las horas previas, el ejército israelí había emitido una advertencia dirigida a los residentes de un barrio de Teherán, instándolos a resguardarse ante un posible ataque contra "una infraestructura militar". El nuevo cruce de ataques refleja una escalada sostenida en el conflicto, con impactos tanto en objetivos estratégicos como en zonas urbanas, y con consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la población civil en ambos países.