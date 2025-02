Al borde del abismo: la impactante caída millonaria de una reconocida actriz

La estrella de Hollywood reconoció que su fortuna , valuada en 50 millones de dólares hasta hace muy poco tiempo, se redujo, por lo menos, a la mitad luego de la quiebra del mítico banco estadounidense. Esta declaración fue hecha en el contexto de recaudación de fondos de la fundación Women’s Cancer Research, donde dijo "Acabo de perder la mitad de mi dinero por este asunto bancario, pero eso no significa que no pueda ayudar”.

En el contexto de una recaudación de fondos para la investigación y la lucha de mujeres contra el cáncer de mama, Sharon Stone se quebró en lágrimas al confesar que por lo ocurrido con Silicon Valley Bank y otras entidades perdió la mitad de su fortuna. No obstante, afirmó que todavía tenía la capacidad de ayudar a la causa.

De todas maneras, hubo lugar para el humor cuando contó su propia experiencia en el año 2001 cuando se hizo una mamografía por detectarse bultos extraños en los senos. "Esas mamografías no son divertidas. Y para alguien como yo, que le dijeron que tenía cáncer de mama porque tenía un tumor más grande que mi seno, y estaban seguros de que no podría tener un tumor sin que fuera cáncer, no lo era", declaró entre risas.