Se trata de una herramienta digital para obtener liquidez a través del mercado de capitales. Permite simular operaciones, comparar costos y conocer el monto neto estimado antes de descontar los documentos.

Las pequeñas y medianas empresas que cobran sus ventas a plazo tienen un desafío cotidiano: afrontar salarios, impuestos y pagos a proveedores mientras esperan que se acrediten sus ingresos. Para atender esa necesidad, Adcap Grupo Financiero lanzó una plataforma digital que permite anticipar el cobro de cheques electrónicos de grandes compañías y acceder a los fondos en el día , sujeto a las condiciones y los horarios de cada operación.

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La herramienta apunta a facilitar el financiamiento del capital de trabajo a través del mercado de capitales. Según informó la firma, la propuesta permite operar sin una calificación crediticia tradicional y acceder a costos que pueden resultar inferiores a los del crédito bancario , aunque las condiciones dependen de cada transacción.

El mecanismo consiste en descontar los documentos antes de su vencimiento: la pyme recibe un importe menor al valor nominal del cheque, una vez deducidos los intereses y los gastos, a cambio de disponer del dinero por adelantado. Así, puede transformar una venta con cobro a 30, 60 o 90 días en fondos para cubrir necesidades inmediatas.

Para realizar una consulta, las empresas deben ingresar los datos del instrumento, como el emisor, el CUIT, el monto y la fecha de vencimiento. Con esa información, el sistema muestra las tasas, los intereses, los aranceles, los gastos y los impuestos de la operación , junto con el importe neto estimado a recibir.

También informa la fecha prevista de acreditación, considerando días hábiles y feriados. Si la empresa decide avanzar, puede abrir una cuenta en Adcap de manera completamente online y contar con el acompañamiento del equipo de financiamiento para concretar la transacción.

La plataforma permite cargar hasta 100 instrumentos en una misma consulta e importar información desde Excel. Además, ofrece simulaciones en pesos y dólares y contempla instrumentos dólar linked para pagarés y facturas.

La posibilidad de recibir los fondos durante la misma jornada está sujeta al cumplimiento de los requisitos y los horarios operativos, por lo que no implica una acreditación inmediata garantizada para todas las solicitudes.

Una alternativa para financiar el capital de trabajo

El descuento de cheques, pagarés y facturas a través del Mercado Argentino de Valores (MAV) permite convertir cuentas por cobrar en capital de trabajo y ampliar las fuentes de financiamiento de las pymes.

Entre los principales libradores cuyos instrumentos se negocian en ese mercado figuran YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Tecpetrol, Vista, Telecom, Toyota, Cencosud, Carrefour, Coto, Cervecería Quilmes, AySA y Naranja X.

De acuerdo con los datos difundidos por Adcap, que citó el ranking del MAV, la firma se ubicó entre los tres principales participantes por negociación en lo que va de 2026, con más de $2,1 billones operados.

“Hoy financiamos a más de 175 PyMEs a través del mercado de capitales. Sabemos que poder cobrar en el día lo que se vende a 60 o 90 días hace la diferencia a la hora de pagar sueldos, proveedores o pensar en crecer”, señaló Mateo Lacroze, director de Mercado de Capitales y Crédito de Adcap Grupo Financiero. “Esta plataforma busca que más empresas accedan a esa alternativa de forma simple y a costos competitivos”, agregó.

La herramienta ya está disponible en el sitio web de Adcap. Además del financiamiento, ofrece acceso a alternativas de inversión para que las empresas puedan obtener rendimientos sobre sus saldos disponibles.