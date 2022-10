El CEO de Syngenta deja su cargo tras 12 años

https://twitter.com/tonyaracre/status/1580152660774510595 Carta de despedida de mi segunda casa en los últimos 36 años



Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos (abro ) — Antonio Aracre (@tonyaracre) October 12, 2022

"Ahora viene un tiempo en el que me dejaré sorprender por la vida y podré elegir hacer lo que me haga más feliz"; reza el texto que publicó el empresario.

De buen vínculo con el ministro de Economía, Sergio Massa, se especula con el desembarco del empresario en la polítIca.

De hecho, fue quien acercó la propuesta del "dólar soja" al Gobierno, el tipo de cambio destinado a productores agropecuarios para que liquiden los dólares de la cosecha.

En sus últimas declaraciones públicas, realizadas a Forbes, Aracre señaló que “desde lo industrial y empresarial preocupa qué va a pasar con los ingresos y cómo se van a administrar en el comercio exterior, que en función de las importaciones puede alcanzar para uno o dos meses. Hay que hacer algo en materia cambiaria para volver más sustentable el fluir de las reservas y el sistema económico argentino”.

“Una devaluación tradicional no la veo ideológicamente con el gobierno actual y desandando lo ideológico no lo veo como algo productivo en una economía tan dolarizada: davaluar un 50% significa que a los 40 días no ganás ni competitividad ni productividad por el tipo de cambio”, analizó Aracre al afirmar que “el gobierno debería estudiar hacer un desdoblamiento, como una devaluación gradual, donde dejar dentro del tipo de cambio oficial a la parte de la economía que quiere proteger del encarecimiento de los precios -salud, alimentos o insumos industriales críticos- y dejar flotando en el dólar financiero todo lo demás que tenga que ver con los viajes al exterior y los bienes suntuarios”.

El directivo de Syngenta también consideró que “a un año de las elecciones va a ser muy difícil decidir cambios fiscales importantes, dentro de lo cual qué Estado se quiere es una discusión fundamental. Un estado ausente en todo o presente en educación, en salud, en defensa, pero sobre todo eficiente”, se preguntó.