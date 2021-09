Argentina y Colombia, los que menos porcentaje del negocio tienen en cloud

Basado en una encuesta realizada a casi 4.000 directivos de organizaciones del sector público y privado en 25 países, entre ellos Argentina, Chile y Colombia, el informe, titulado "Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum", explica por qué considerar cloud como un centro de datos más barato y eficiente es limitante y resalta que las empresas deben ir más allá de la reducción de costos al pensar en cloud.