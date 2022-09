Tensión: operarios del neumático rechazan paro del gremio e ingresan a la fuerza a trabajar

Según relataron distintas fuentes a Ámbito, hubo forcejeos y golpes entre trabajadores y delegados gremiales que intentaron impedir el ingreso con la consecuencia de que, al menos tres operarios, terminaron con algún tipo de herida. “Había un patrullero pero la policía no intervino cuando se produjeron los incidentes” relató un testigo presencial del hecho.

Ante la superioridad numérica de los trabajadores que querían concurrir a trabajar, la resistencia gremial tuvo que ceder y los operarios terminaron ingresando a la fuerza. Se calcula que alrededor del 70% del personal del turno pudo traspasar el bloqueo y la planta se encuentra trabajando aunque a menor ritmo.

En este momento, continúa el bloqueo gremial en el que participan muchas mujeres, según relataron a Ámbito.

Anoche, la empresa envió un comunicado al personal en el que se aclaraba que, pese a la medida de fuerza, la fábrica iba a estar operativa, garantizando servicios de transporte, comedor y estacionamiento.

“Repudiamos el ilegal bloqueo a la planta, que de forma autoritaria y antidemocrática pone en riesgo el sustento de 1.500 trabajadores de la planta” dice la nota.

Además, recuerda que la empresa ratificó la propuesta de 16% de incremento para la revisión paritaria, totalizando un 66% para el período julio 21/junio 22. En ese sentido, aclara que hubo un nuevo rechazo del gremio a esa propuesta y que “sólo se anunciaron más medidas de fuerza que no logran nada más que afectar el salario de los trabajadores.”

Las partes no lograron llegar a un acuerdo esta semana, en el Ministerio de Trabajo, y se agudizó el conflicto en las plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone con la lógica caída de la producción. Este es un tema crítico ya que podría afectar la fabricación de autos. Además, se lleva a cabo en un momento de fuerte desabastecimiento de productos y suba de precios.

Ante el fracaso de esta negociación, las dirigencia de SUTNA decidió realizar un paro total de actividades hoy y mañana

En una comunicación a los trabajadores del martes pasado, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino informó lo planteado en la reunión con los representantes de las empresas y especificó la modalidad de la medida de protestas.

Estos son los puntos principales de lo informado por el gremio:

- Este sindicato rechaza lo manifestado por las empresas, que no avanzan en alguna nueva propuesta que permita acercar posiciones. Más allá de la manifiesta insuficiencia de la propuesta inicial, razón del rechazo por este sindicato, toda modificación que pretenda una disminución en vez de un avance es una manifiesta mala fe negocial que vulnera lo dispuesto en las leyes 14.250 y 23.546.

- Los trabajadores del neumático hemos realizado dos justos reclamos. Uno es el aumento del salario real para disminuir el atraso salarial, y el otro es el pedido de un adicional sobre los sistemas de trabajo 6x2, 7x2 y 6x1, debido al gran esfuerzo y sacrificio familiar y social que estos implican. 6x2 y 7x2 por atravesar todo el fin de semana compensado a través de las horas 200%, y el 6x1 por tener un descanso extremadamente corto compensado a través de un equivalente a la compensación de los otros dos sistemas.

- La respuesta de las patronales ha sido negativa para ambos reclamos, a pesar de estar en una etapa de grandes ganancias que ellas mismas han admitido. El hecho de no resolver durante 5 meses estos reclamos es sin dudas un accionar extorsivo, dado el nivel inflacionario que se transita.

- Desde el SUTNA comprendemos que la actitud de las patronales es claramente intransigente, el alto nivel de inflación del periodo paritario julio 2021 junio 2022 marca con claridad que la propuesta de las empresas de 16 puntos porcentuales no produce un aumento serio del salario real, aun en un año de enormes ganancias, ya que no baja el atraso salarial, no solo en la proporción de crecimiento de ganancias de las empresas, sino que no lo disminuye en forma perceptible de ninguna manera.

- Se afirmó que la falta de cubiertas era a causa del conflicto, cuando en realidad la escasez comenzó con la llegada de la pandemia, hecho documentado en numerosos informes. Se dijo que el alto precio de las cubiertas es debido al recargo que colocan las gomerías, cuando las empresas son responsables de grandes cadenas de puntos de ventas. Se afirmó que los trabajadores de Fate cobran entre 350.000 y 370.000 por mes, cuando en realidad un armador (operario de categoría calificada), cobra 605 pesos la hora y aun multiplicando ese valor por las horas normales más las horas adicionales (que son 240 por mes), se obtiene un resultado de 145.200 pesos, lo que da en mano 117.612 pesos. Situaciones similares ocurren en Bridgestone y Pirelli.

- Ante la continua intransigencia y mala fe de las patronales, se adoptan las siguientes medidas: Paro total de actividades sin presencia en planta, en Bridgestone el día jueves 1 de septiembre de 2022, desde el inicio del horario del turno tarde hasta el inicio del horario del turno noche. También en Bridgestone, paro total de actividades sin presencia en planta el día viernes 2 de septiembre de 2022, desde el inicio del horario del turno noche hasta el inicio del horario del turno mañana del día 3 de septiembre de 2022. Paro total de actividades sin presencia en planta, en Pirelli el día jueves 1 de septiembre de 2022, desde el inicio del horario del turno mañana hasta el inicio del horario del turno tarde. También en Pirelli, paro total de actividades sin presencia en planta el día viernes 2 de septiembre de 2022, desde el inicio del horario del turno noche hasta el inicio del horario del turno mañana del día 3 de septiembre de 2022. Paro total de actividades sin presencia en planta, en Fate el día jueves 1 de septiembre de 2022, desde el inicio del horario del turno mañana hasta el inicio del horario del turno tarde. También en Fate, paro total de actividades sin presencia en planta el día viernes 2 de septiembre de 2022, desde el inicio del horario del turno noche hasta el inicio del horario del turno mañana del día 3 de septiembre de 2022. Finalmente exhortamos a las patronales a retomar en forma inmediata la negociación paritaria 2021-2022 para poder llegar rápidamente a su cierre, tal como corresponde ya hace meses.