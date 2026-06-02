Trazabilidad, mística y experiencia: los secretos detrás de la nueva cultura del café + Agregar ámbito en









Actualmente, el 44% de las ocasiones de consumo están asociadas al disfrute y al bienestar personal. Este cambio impulsa una mayor exploración de preparaciones y experiencias, así como la búsqueda de momentos más personalizados dentro del hogar.

Imagen: Freepik

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, el café gana aún más protagonismo en la rutina diaria de los argentinos. En este contexto, NESTLÉ® comparte cómo evoluciona el consumo en Argentina en una temporada especialmente relevante para esta bebida.

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Entre los meses de mayo y julio se concentra el pico estacional de consumo, con un crecimiento estimado de entre el 15% y el 20% versus el período primavera-verano. El frío, una mayor permanencia en el hogar y rutinas más estables consolidan al café como un aliado cotidiano y una pausa reconfortante que cobra mayor protagonismo.

Si bien el desayuno continúa siendo el principal momento de consumo, concentrando cerca del 42% de las tazas, durante la temporada invernal crecen especialmente las ocasiones por fuera de la mañana, con mayor protagonismo de la tarde y el post-cena, reforzando el carácter versátil del café, que acompaña distintos momentos del día.

Un cambio en la relación con el café El vínculo de los consumidores con la categoría también evoluciona: actualmente, el 44% de las ocasiones de consumo están asociadas al disfrute y al bienestar personal, una motivación que viene creciendo año tras año y que ya prácticamente iguala a aquellas vinculadas a la necesidad de energía (45%).

Este cambio impulsa una mayor exploración de preparaciones y experiencias, así como la búsqueda de momentos más personalizados dentro del hogar, en una categoría con fuerte presencia en los hogares argentinos, que alcanza una penetración superior al 86% y un consumo cercano a las 30.000 toneladas anuales, reflejando su lugar central en la vida cotidiana y su carácter transversal en distintos perfiles de consumidores.

“Hoy vemos que el café ocupa un lugar cada vez más emocional en la rutina de las personas. Ya no es solo una bebida funcional, sino un momento propio, de disfrute. En ese contexto, es clave acompañar ese hábito con propuestas que se integren de forma natural a la experiencia cotidiana”, señala Sol Fernández Ballart, directora del negocio de Café de NESTLÉ® Argentina.