La fabricante de tableros y muebles perdió casi $10.000 millones. Lo atribuyó a la apertura comercial, la debilidad del consumo y la competencia por precios. Prepara un plan para ajustar costos.

La fabricante de tableros de madera y muebles Fiplasto cerró el período al 30 de septiembre de 2026 con una pérdida de $9.955 millones , más del doble del resultado negativo registrado en igual período del año anterior, cuando había perdido $4.098 millones .

Según detalló la empresa en la presentación de su balance del tercer trimestre, este resultado es reflejo de las dificultades que atraviesa la industria manufacturera local, en un escenario caracterizado por la debilidad del consumo interno y una mayor competencia de productos importados .

“El período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2026 finalizó con una pérdida de $10.125 millones antes del impuesto a las ganancias , y un resultado negativo final -neto del cargo por el citado impuesto- de $9.955 millones ”, detalló la empresa.

En su reseña informativa, Fiplasto identificó entre los principales condicionantes del negocio la apertura de las importaciones y la mayor competencia de productos provenientes del exterior.

“Las perspectivas para el ejercicio continúan desarrollándose en un contexto macroeconómico caracterizado por una mayor estabilidad de las principales variables económicas respecto de períodos anteriores. No obstante, la reducción de la brecha cambiaria, la apertura de las importaciones y una mayor competencia de productos provenientes del exterior generan un entorno comercial más exigente, particularmente para la industria manufacturera local”, indicó.

“Asimismo, los niveles de consumo no logran recuperar los volúmenes de los años anteriores, impactando en mayores niveles de stock, una competencia por precio más desafiante, y la necesidad de repensar estrategias de comercialización”, completó.

Respecto de esta última medida, Fiplasto informó que las líneas de acción pasarán por contratar la provisión de placas a proveedores externos en lugar de contar con producción propia. También anticipa una suba de precios de sus productos. Y menciona la posible reducción de los descuentos aplicados por volúmenes de compra que benefician a determinados clientes.

Concretamente, informó que “en el plano operativo y comercial, el Grupo continúa monitoreando su situación con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre las unidades producidas y las unidades vendidas, apuntando a alcanzar el punto de equilibrio. En este contexto, se paralizó transitoriamente la actividad productiva de la planta de aglomerado de su subsidiaria que implicó la desvinculación de 38 empleados. Mientras tanto, la Dirección evalúa las alternativas de abastecimiento para los periodos futuros: la adquisición de placa a terceros. La Dirección estima que los costos fijos mensuales se reducirán como consecuencia de esta acción”.

Y agrega que “dentro de las acciones previstas, el Grupo realizará una revisión integral de los precios de mercado y de la competencia, con el objetivo de implementar una actualización de precios acorde a la estructura actual de costos, así como una revisión de la política de descuentos otorgados a clientes en función de los volúmenes de compra, a fin de optimizar la relación precio-costo y mejorar progresivamente la rentabilidad de la operación”.

El impacto de la caída de la demanda

“En los últimos dos ejercicios, el Grupo ha registrado pérdidas operativas y resultados netos negativos, situación que se mantiene en el presente período, siendo su origen principal la retracción de los ingresos por ventas, producto de la sensible caída de la demanda en el mercado interno y de un contexto macroeconómico nacional caracterizado por alta volatilidad e incertidumbre”, destacó la compañía en la comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores.

Sin embargo, los indicadores físicos de actividad muestran una evolución favorable de varios de sus negocios. Las ventas locales de hardboard alcanzaron 1,663 millones de metros cuadrados, frente a 1,388 millones en el período anterior. En el mercado externo, los despachos aumentaron de 591.000 a 786.000 metros cuadrados.

El negocio de muebles también exhibió un crecimiento. Las ventas alcanzaron 879.954 piezas, frente a 638.648 en el mismo período del ejercicio anterior. En tanto, las placas de aglomerado registraron ventas por 2.691 metros cúbicos, frente a 1.739 metros cúbicos en la comparación interanual.

Estos avances se vinculan con la estrategia de expansión de la compañía a partir de la incorporación de Cuyoplacas, fabricante mendocina de muebles listos para armar comercializados bajo la marca Platinum y de tableros de aglomerado melamínico. Fiplasto adquirió el 81,83% de su capital social en diciembre de 2024, por un importe de u$s14,7 millones.

La operación tuvo como objetivo ampliar la presencia de la compañía en los segmentos de muebles y tableros de madera, además de potenciar sus actividades mediante la integración de las operaciones industriales y comerciales.

Mejora en indicadores financieros

En materia financiera, el balance presenta algunas señales de recuperación en la generación de efectivo. El flujo neto proveniente de las actividades operativas fue positivo en $5.217 millones, frente a una utilización de fondos de $9.796 millones en el período comparable del año anterior.

No obstante, los indicadores de liquidez reflejan una situación más ajustada. La relación entre activos y pasivos corrientes descendió a 0,94, frente a 1,87 al 30 de septiembre de 2025. La compañía señaló que mantiene una gestión prudente de la liquidez y de su estructura de capital, con el objetivo de afrontar las necesidades de capital de trabajo y acompañar los planes de crecimiento.

Adicionalmente, mencionó la reciente venta del Lote 7 del Campo 27 y el avance del plan de reconversión de activos agroforestales como medidas destinadas a fortalecer su posición financiera y concentrar recursos en las actividades con mayor potencial de generación de valor.

Las perspectivas de la compañía están condicionadas por la evolución del mercado interno y por la capacidad de mejorar sus costos y márgenes frente a la competencia externa. Fiplasto señaló que confía en que la consolidación de las sinergias derivadas de la incorporación de Cuyoplacas, junto con las iniciativas de eficiencia, productividad y crecimiento comercial, permitirá mejorar progresivamente sus resultados económicos.