Café 5 Hispanos regresa al mercado masivo con nuevas variedades







Coincidiendo con las celebraciones por el Día Mundial del Café, que se celebra el 1 de octubre, la reconocida marca argentina Café 5 Hispanos anuncia que vuelve a estar disponible para el consumidor final en los canales masivos como supermercados, negocios de proximidad y mayoristas.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Café, la tradicional marca argentina Café 5 Hispanos anuncia su esperado regreso al canal masivo.Con muchas novedades y bajo el slogan de “Tu Rutina, Tu Casa, Tu Café” la tradicional marca argentina vuelve a comercializarse en supermercados y negocios de proximidad, lo que representa una gran noticia para los amantes del buen café. Y este regreso al canal masivo viene acompañado de una nueva y renovada imagen como así también de uno de los anuncios más importantes de la marca: la presentación de sus nuevas variedades de café sin azúcar Tostado Suave, el Tostado Medio y el Tostado Intenso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Respecto del de Tostado Suave es sutil, aromático y equilibrado, ideal para quienes disfrutan de un café liviano, sin perder cuerpo ni carácter. Es perfecto para las primeras horas del día o para quienes prefieren una experiencia más delicada y prolongada, y que buscan una pausa liviana, con notas suaves y un aroma que acaricia. Es el inicio perfecto del día.

Por su parte, el de Tostado Medio se presenta como versátil, con cuerpo y notas tostadas. Es el equilibrio justo entre suavidad e intensidad e ideal para quienes disfrutan del café todos los días, a cualquier hora. Es clásico, familiar, el café de todos los días, con el sabor inconfundible de 5 Hispanos.

Y por último el de Tostado Intenso es robusto, profundo y con carácter. Está hecho para para los que prefieren un café más fuerte, con notas amargas y persistencia en boca y es ideal para después de las comidas o momentos de energía intensa. Es una variedad que brinda una experiencia poderosa para los verdaderos amantes del café, firme, decidido y lleno de sabor.

hispanos

Los beneficios de tomar café La Organización Internacional del Café (OIC) subraya que cada taza representa el resultado de una colaboración global entre productores, tostadores y consumidores, fomentando una industria más sostenible y resiliente. Más allá de su sabor y aroma únicos, distintos estudios científicos destacan que un consumo moderado y regular de café puede aportar importantes beneficios para la salud: Prevención cardiovascular: investigaciones muestran una asociación con la reducción de hasta un 21 % en el riesgo de desarrollar hipertensión café, salud.

investigaciones muestran una asociación con la reducción de hasta un 21 % en el riesgo de desarrollar hipertensión Protección cognitiva: los compuestos fenólicos del café ayudan a mejorar la memoria y la función cerebral, reduciendo hasta en un 26 % el riesgo de Alzheimer café, salud.

los compuestos fenólicos del café ayudan a mejorar la memoria y la función cerebral, reduciendo hasta en un 26 % el riesgo de Alzheimer Salud hepática: se ha observado que el café contribuye a frenar la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico café, salud.

se ha observado que el café contribuye a frenar la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico Rendimiento físico: la cafeína mejora la resistencia, disminuye la percepción del esfuerzo y potencia la energía en la práctica deportiva En este Día Mundial del Café, Café 5 Hispanos celebra no solo su regreso al mercado masivo, sino también el valor cultural, social y saludable de esta bebida que une al mundo entero. Con más de 60 años en el mercado, Café 5 Hispanos reafirma su compromiso con la calidad y la cercanía, acompañando la vida diaria de los consumidores con el mismo sabor inconfundible de siempre.