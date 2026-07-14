Camila Del Coco: "Miami se convirtió en un 'hub' clave para el crecimiento del marketing deportivo"

Diálogo con la Directora de Marketing de SUMMA, dedicada al desarrollo de atletas de élite, construcción de marcas sólidas y estrategias para conectar con la audiencia.

En el competitivo universo del marketing global, donde las tendencias evolucionan constantemente y las audiencias exigen innovación, una joven argentina de 32 años logró abrirse camino en la escena internacional. Se trata de Camila Del Coco , Licenciada en Administración de Empresas (UCA) nacida en Quilmes, que hoy lidera desde Miami la estrategia de posicionamiento de Sports Performance Hub (SPH) , uno de los desarrollos deportivos más ambiciosos de la región.

Desde su rol como Directora de Marketing en la agencia SUMMA, Del Coco coordina equipos multidisciplinarios y define la narrativa de un ecosistema que integra deporte de alto rendimiento, educación, salud y real estate. El proyecto, con una inversión de u$s280 millones, cuenta con el respaldo de figuras destacadas del deporte argentino como “Manu” Ginóbili , “Pico” Mónaco , la “ Brujita” Juan Sebastián Verón y Mariano Zabaleta, entre otras.

Su camino internacional comenzó en 2018, cuando decidió emigrar a Barcelona para cursar un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Tras consolidarse profesionalmente en Europa, en 2024 volvió a apostar por un nuevo desafío y se instaló en Miami, donde encontró un escenario ideal para desarrollarse en el marketing deportivo.

Camila Del Coco: Fue bastante un camino de aprendizaje constante. Empecé en Argentina en marketing y consumo masivo, donde adquirí una base muy sólida en estrategia y ejecución. Pero en un momento sentí que si quería crecer de verdad, tenía que salir de mi zona de confort. Por eso en 2018 me fui a Barcelona a hacer un máster, sin contactos y empezando prácticamente desde cero. Fue una decisión difícil, pero clave para todo lo que vino después.

P.: ¿Cómo fue esa experiencia inicial en el exterior?

C.D.C.: Fue desafiante. Arranqué como pasante en una agencia muy grande, lo cual fue un golpe de realidad después de ya haber trabajado en Argentina. Pero al mismo tiempo fue una gran escuela. Tuve que adaptarme a otra cultura, a otra exigencia, y también a lo que implica emigrar a nivel personal. La distancia con la familia pesa, pero también te hace crecer muchísimo.

P.: ¿Qué aprendizajes te dejó esa etapa en España?

C.D.C.: Muchísimos. Trabajé con marcas globales de industrias muy distintas, como lujo, aviación o retail, y eso me dio una visión mucho más amplia del marketing. Aprendí a combinar creatividad con datos, a entender audiencias muy diferentes y a pensar estrategias más integrales. También empecé a liderar equipos, lo cual fue un crecimiento importante.

P.: En 2024 diste otro salto y te mudaste a Miami. ¿Qué significó ese cambio?

C.D.C.: Fue otro salto grande. Me sumé a SUMMA en un mercado completamente nuevo para mí, que es el del deporte y el entretenimiento. Al principio fue volver a empezar en cierto sentido, pero lo vi como una oportunidad enorme. Miami hoy está en un momento muy particular, con muchísimo crecimiento en la industria del deporte, y eso lo hace un lugar muy dinámico para trabajar.

P.: ¿En qué consiste hoy tu rol dentro de SUMMA?

C.D.C.: Mi rol es bastante estratégico. Trabajo liderando equipos en distintas áreas como branding, comunicación, PR y eventos, con el objetivo de posicionar proyectos a nivel global. También estoy muy enfocada en alinear la estrategia de comunicación con los objetivos de negocio y asegurar que todo tenga coherencia. Es un rol exigente, pero muy completo.

P.: Estás involucrada en un megaproyecto deportivo en Estados Unidos. ¿Qué podés contar sobre eso?

C.D.C.: Es uno de los proyectos más interesantes en los que estoy trabajando hoy. Es un hub deportivo que busca integrar alto rendimiento, educación, salud y entretenimiento en un mismo ecosistema. Mi rol está más del lado del posicionamiento y la narrativa global. Es un desafío grande por la escala, pero también una oportunidad muy interesante para construir algo desde cero.

P.: ¿Qué habilidades considerás clave para destacarse en el marketing hoy?

C.D.C.: Creo que la adaptación es clave. Es una industria que cambia todo el tiempo. También la capacidad de entender al consumidor y comunicar de forma clara. Y algo que para mí es fundamental es el trabajo en equipo. Hoy los proyectos son cada vez más complejos y multidisciplinarios, y nadie construye nada grande solo.

P.: ¿Cómo vivís el hecho de ser una profesional argentina destacándose en el exterior?

C.D.C.: Con orgullo, pero también con realismo. Argentina tiene muchísimo talento, mucha creatividad y capacidad de adaptación, y eso se valora mucho afuera. Pero emigrar no es fácil. Hay un desafío profesional, pero también personal muy grande. Es un proceso que requiere resiliencia.

P.: ¿Qué te motiva hoy a seguir creciendo?

C.D.C.: El desafío constante. Me gusta sentir que estoy aprendiendo todo el tiempo y enfrentando cosas nuevas. Trabajo en proyectos que están en construcción, donde hay mucho por definir, y eso me motiva mucho más que algo ya establecido.