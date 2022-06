Ciberseguridad: 55% de las empresas invertirán en planes de defensa cibernética

Durante el evento se hizo hincapié en la importancia de la adopción de medidas que garanticen la ciberseguridad. También se abordó el caso de las pymes, que han sufrido mayores amenazas y son más vulnerables. De acuerdo con un estudio realizado por Movistar Empresas, el 50% de las pymes declaran que la ciberseguridad es una necesidad relevante para sus negocios, pero aún no tienen contratado este tipo de servicios. Asimismo, el 43% de ellas no cuentan con ningún plan de defensa cibernética y una de cada cinco no tiene protección en sus dispositivos (PCs, móviles, servidores).